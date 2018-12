Se hvordan Spurs vant på et glissent Wembley i vinduet øverst!

Tottenham vartet til tider opp med festfotball og slo Southampton komfortabelt 3-1 på «eget gress».

På tribunen var det derimot alt annet enn feststemning.

Bare 33 012 tilskuere møtte opp. Dermed stod nesten to av tre seter ledig på Wembley, arenaen Tottenham spiller på inntil deres nye storstue er klar.

Det er med god margin deres laveste tilskuertall i Premier League siden de flyttet inn på den engelske nasjonalarenaen i forkant av forrige sesong, ifølge den britiske avisen The Guardian.

TOMME SETER: Her fyrer Southampton-spiss Charlie Austin av foran 56 988 tomme seter. Foto: Frank Augstein

Daily Mail bemerker at det til og med var færre tilskuere på plass enn det var da Spurs møtte knøttlille Newport i FA-cupen forrige sesong.

Da fant 38 947 tilskuere veien til Wembley.

Rose fortviler

Tottenham-back Danny Rose jobber hardt for å holde motet oppe.

– Det er bare ikke kjekt lenger. Det har tapt sin ... jeg føler ikke at det er en ære å spille på Wembley. Vi klør etter å flytte inn på den nye arenaen. Forhåpentligvis er det ikke lenge til, siteres Rose av Daily Mail.​

Rose har forståelse for at fansen ikke møter opp.

– Atmosfæren her er litt flat. Jeg har sympati for fansen. De må reise lengre for å komme til Wembley, men dette var det laveste tilskuertallet vi har hatt siden vi flyttet hit. Det sier sitt, sukker Rose.

– Må være tålmodige

Egentlig skulle «new White Hart Lane» være klar i starten av sesongen. Stadionåpningen ble så flyttet til 26. oktober, før den igjen måtte utsettes.

Håpet var at den skulle stå klar til bataljen mot Manchester United 13. januar, men også den datoen ser ut til å være utenfor rekkevidde for Rose og hans lagkamerater. For to uker siden ble Mauricio Pochettino sitert på at «de er nødt til å håpe på at de kan flytte inn i januar eller februar».

Den argentinske manageren manet til tålmodighet.

– Det er et fantastisk prosjekt for klubbens fremtid, og noe som vil være der for alltid. Å vente én eller to måneder til ... vi er nødt til å være tålmodige, sa Pochettino, ifølge The Guardian.