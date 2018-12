Markus Kramer, tyskeren som er trener for Russland, rister på hodet over at Johannes Høsflot Klæbo ikke deltar under verdenscuprennene på Beitostølen i helgen.

– Han er så vidt jeg vet ikke syk eller skadet, og er i god form. Da skjønner jeg ikke at han ikke er her. Han er langrennssirkusets største stjerne, og det er verdenscuprenn i hans hjemland, sier Kramer til TV 2.

Og følger opp:

– Jeg er overrasket!

At Klæbo ikke går har sammenheng med at han og trenerne mener at det er viktigere for Klæbo å prioritere trening – uten at russernes trener helt kjøper forklaringen.

– Jeg mener at det er god tid for trening etter neste helgs renn i Davos og fram til starten på Tour de Ski. Jeg mener at det er svært viktig overfor publikum, tv-seere, media og sponsorer at de beste stiller til start, argumenterer Kramer.

– Kunne dette skjedd i Russland?

– Nei, nei, med verdenscuprenn i hjemlandet, så stiller alle de beste!

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum stiller seg uforstående til kritikken fra den russiske leiren.

– For oss er det viktigste å være best mulig forberedt til det som er viktigst i vinter – og det er VM i Seefeld, kontrer Myhr Nossum.

– Jeg tror ikke det mangler på lyst hos Johannes til å gå her, men vi må ta hensyn til kroppslige signaler. For å holde oss til sjakkspråket: «Går vi på noen bukker» her, så kan det få konsekvenser senere i vinter. Johannes, morfar og trener Arild Monsen mener det beste for Johannes nå er trening. Mer komplisert er det ikke, understreker landslagstreneren.