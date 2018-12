Klokken 12:04 fikk politiet i Sør-Øst en melding om at en bil hadde kjørt av veien ved Gransheradvegen 789.

Kvinnen var bevisst da nødetatene kom fram til ulykkesstedet.

– Kvinnen fortalte at hun gjorde en unnamanøver for å unngå å treffe en elg. Bilen kjørte av veien og traff et tre, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Kvinnen er alvorlig skadet.

– Hun skal ha slått hodet i sideruta på bilen, samt pådratt seg benskader. Hun er alvorlig skadet, men ikke livstruende, sier operasjonslederen.

21-åringen er flydd til Drammen sykehus med helikopter.

Bilen kvinnen kjørte har store materielle skader.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at ulykkesstedet er ryddet.