Uavhengig av om du foretrekker Finn.no, Tise, Letgo eller en av de mange «kjøp og salg»-gruppene på Facebook, kan det være lurt å bruke litt av julegavebudsjettet på gaver fra bruktmarkeder.

Undersøkelser gjennomført av Opinion for Finn.no viser nemlig at over 80% av befolkningen sier at de er positive eller nøytrale til å få brukte produkter i julegave.

– Gjenbruk er i vinden, og veldig mange sier at de gjerne ønsker seg en brukt gave, sier Adele Blystad, kommunikasjonsrådgiver i Finn.no.

Ifølge undersøkelsen var det brukt sports- og fritidsutstyr, interiør, pynt, verktøy og bøker/tegneserier som sto på ønskelistene.

Slik finner du kuppene

Det er gode muligheter til å gjøre noen skikkelige kupp på de forskjellige kjøp- og salgportalene. Spesielt på produkter som vanligvis har dyre utsalgspriser. Merker som Rolex, Louis Vuitton, Gucci og Apple iPhone topper statistikken over det folk har søkt etter på FINN Torget i år.

Blystad forteller at man fort kan finne varer til under halve prisen av hva et nytt produkt koster.

– En av de tingene som ligger høyt på våre søkelister er Louis Vuitton-vesker. Er du kjapp kan du få en veske som i butikk koster mellom 20.000-30.000 kroner til rundt 8000,-.

Hun trekker også frem sports- og friluftsutstyr som gode gavealternativer. Spesielt på Alpinski, telt eller merkejakker kan du spare store beløp.

– Det er varer som nytt kan koste 6000-7000 kroner, men som på Finn.no koster rundt 2000,-.

Det anbefales at man bruker litt tid på å orientere seg blant varene og å sette på varsel slik at du får beskjed hver gang produkter du jakter på dukker opp.

Unngå å bli lurt

Mange er engstelige for å kjøpe brukt i frykt for å bi lurt, og det er alltid en viss risiko forbundet med å kjøpe fra privatpersoner.

– Vi anbefaler at du absolutt drar og ser på produktet du vil kjøpe. Det er mye tillit som ligger i en slik handle, men undersøk alle produkter du ønsker å kjøpe. Spør også om de har kvittering, på dyre produkter han man ofte det, sier Blystad.

En gyllen regel er å aldri betale før man er sikker på at man har fått et man har bedt om.