Helene Olafsen skal konkurrere med Skal vi danse-kjæresten

I Senkveld-sendingen fredag 30. november utfordret Helene Olafsen (28) sin programleder-kollega Stian Blipp (28) til å lage hvert sitt juleshow.

Fra og med fredag 07. desember og til torsdag 13. desember kan det norske folk stemme på hvem de mener har laget det beste juleprogram. Dette gjøres via Facebook-siden til programmet.

Begge de to programlederne har fått en slant med penger for å lage showet, og alt må være produsert totalt på egenhånd.

Begge showene kan du se på Senkveld i kveld klokken 22.25, men øverst i saken kan du se en video med en smakebit fra Helene sin generalprøve torsdag kveld.

Proffdanser

Helene Olafsen skal blant annet danse med kjæresten Jørgen Nilsen, som hun tidligere har vunnet TV 2-programmet Skal vi danse med. Det kommer også veldig mange andre på scenen, deriblant kjendiser.

– Jeg har gått for kvantitet over kvalitet når jeg lager dette showet. Jeg har stappet alt jeg elsker med jul inn i et show, så det blir travelt.

– Det er vel kvalitet å ha med en proffdanser i showet?

– Haha, ja. Jeg tror det blir veldig bra å ha med Jørgen. Hele showet blir veldig bra, men det blir veldig mange mennesker. Vi får jo bare èn sjanse til å gjøre dette live. Det er litt skummelt, men jeg tror jeg vinner, sier hun med et stort smil om munnen.

Snowboard-stjernen Olafsen ønsker ikke å røpe noen andre detaljer om sitt eget show, først og fremst fordi hun frykter at Stian Blipp leser denne artikkelen før sendingen er på lufta.

De to programlederne får nemlig ikke lov til å se hverandres show før nordmenn i TV-stua får muligheten.

Produksjonen har gitt beskjed om at showene ikke skal være lengre enn to minutter hver.

Travel pappa

Oppkjøringen til den store konkurransen har vært noe travlere for Stian Blipp enn for Helene, da han nettopp ble pappa.

Der Helene har fått samlet mange av de som skal delta i juleshowet i løpet av uken til små prøver, har Stian Blipp hatt en mer ensom opplading.

– Jeg bor på 39 kvadratmeter med en baby som skal sove littegranne. Derfor har jeg satt meg i bilen i garasjen og har sunget. Jeg har øvet på manus alene sånn fra 01.00-02.00 på natten da alle har lagt seg. Det høres kanskje hektisk ut, men det har vært ganske koselig.

Selv om Blipp er litt trøttere enn normalt, tror han at han skal gi Olafsen en ordentlig kamp. Mannen som tidligere har blitt kåret til årets musikalartist, sier at Helene Olafsen kan stå for akrobatikk og sprell, så skal han gi TV-tittere noe nært og varmt.