I programserien «Bak rattet» kjører Schanche en tur i Oslo-trafikken med TV 2-programleder Linn Wiik.

Her åpner Schanche opp om flere ting. Han snakker ut om den gang han slo til en AP-politiker under en skoledebatt i drammen. Og om hvordan det var å voksen opp med tysk jagerpilot som biologisk far.

Han snakker også om hvor lei han er av alt personfokuset i norsk politikk.



Mobbing og personforfølgelse

​– Jeg synes ikke noe om sånn personforfølgelse som de holder på med. I Sandberg-saken for eksempel. Det er jo bare tull, sier han.

Schanche mener politikere i flere saker har mobbet folk ut av stillingene sine.

– De sier at mobbing er strengt forbudt, også sitter de på Stortinget og generalmobber folk ut av jobben de har. For noen humlepunger! Og du vet hva en humlepung er? Det er veldig smått, ler han.

Mobbet for tysk far

Selv opplevde han mobbing i barndommen på grunn av faren som var tysk jagerpilot under krigen. Han ble drept da Martin bare var tre måneder gammel.

– Jeg skjønte jo ikke helt hva de andre barna mente når de kalte meg «tyske drit» og det som verre var, sier han.

Han er takknemlig for å ha blitt adoptert av en god familie.

– Jeg trakk gullkortet med familien Schanche. Jeg hadde en fantastisk pappa. Den faren som gikk opp i flammer, lærte jeg aldri å kjenne, sier Schanche.

«Slaget i Drammen»

Schancke var aktiv lokalpolitiker for Frp i to perioder. Under kommunevalget i 2003 fikk han mye oppmerksomhet etter å ha slått til Ap-politiker Torgeir Micaelsen under en skoledebatt på en videregående skole i Drammen.

– Da kom Micalesen inn fra venstre, en halvmeter fra øret mitt, og hylte om at jeg var feig. Og da... Det var bare sånn, sier han og knipser med fingrene.

Men han understreker at han ikke brukte knyttneven:

– Det var fire fingre. Som igrunn betyr at "Jeg forakter deg". Jeg brukte ikke knyttneven, ellers hadde jeg vel sittet i buret ennå. For hvis du slår til en uforberedt mann vil han jo som regel går ned, vet du. Men det ble jo 7500 i bot, så du kan jo dele på fire og se hva du får per finger.