Eldar Rønning har deltatt i tre OL og har fire VM-gull, ett sølv og en bronse i tillegg til elleve verdenscupseirer i løpet av sin karriere.

Det er likevel trolig seieren på Kollen-femmila i 2012 som er den aller største triumfen. Den siste seieren i verdenscupen kom i Falun i 2013.

Langrennsprofilen har også OL-bronse fra stafetten i Sotsji i 2014 på merittlisten, og ikke mindre enn 14 medaljer i NM-sammenheng, deriblant sju NM-gull.

Han var dessuten i seks år tillitsvalgt for det norske skilandslaget.

Fra ski til finans

Etter over tolv år som toppidrettsutøver bestemte Eldar Rønning seg for å legge opp i 2016.

Nå gir 36-åringen råd om økonomi.

JUBLET: Eldar Rønning kunne ofte juble for seier i verdenscupen. Foto: Åserud, Lise

– Jeg jobber i Sparebank 1 Midt-Norge som finansrådgiver og egentlig en potet opp mot markedsjobbing. Jeg stortrives og det er en veldig fin hverdag med gode kollegaer, forteller den tidligere skiprofilen til TV 2 Sporten.

Eldar Rønning innrømmer at det ble en brå overgang da livet som toppidrettstøver var over.

– Utfordringen var egentlig det å måtte legge om på livet så voldsomt. Jeg hadde ingenting å gå til etter min toppidrettskarriere. Det å sitte hjemme å ikke ha en jobb var det jeg følte mest på. Men da jeg først fikk meg jobb, så gikk det veldig bra. Man sier at livet som toppidrettsutøver er hardt og tøft, men sett sånn i etterkant så er det å trene og ha en idrettsutøvers hverdag noe helt annet enn en åtte til fire-jobb. Vi hadde det egentlig ganske fint som toppidrettsutøvere, konkluderer han.

– Skulle gjerne ha fortsatt som idrettsutøver

Den tidligere langrennsstjernen er ikke i tvil om hva som var det mest behagelige tilværelsen om han må velge mellom livet som toppidrettsutøver eller bankmann.

– Det er helt klart livet som idrettsutøver. Jeg skulle gjerne ha fortsatt, men måtte gi med da jeg var 34 år og har virkelig fått gjennomført drømmen min. Det jeg savner minst er all reisingen, og det å være borte fra familien og barn. Nå har jeg en normal jobb hvor jeg kan være hjemme med ungene mine om ettermiddagen, og man trenger ikke å være egoistisk og kun tenke på hvile, kropp, trening og kosthold hele tiden, poengterer han.

Rønning oppfordrer dagens toppidrettsutøvere om å tidlig starte å planlegge livet etter karrieren på idrettsbanen.

– Stikkordet er planlegging

Han minner om at en idrettskarriere fort er over.

– Stikkordet her er planlegging, og det å tidlig i karrieren starte tenkeprosessen om hva man har lyst til å gjøre når man legger opp som idrettsutøver. Det handler om å skaffe seg noen kontakter og ta den utdanningen man ønsker. Jeg la noe ufrivillig opp, og det å gå fra å drive til å ikke gjøre noen ting som helst og bare gå hjemme, var forferdelig kjedelig. Jeg tok idrettsfag og startet på Trondheims Handelshøyskole etter karrieren. Sparebank var inne som sponsor da jeg drev med langrenn, og jeg var hele tiden aktiv og spurte om muligheter for å få en trainee-stilling hos dem etter karrieren. Jeg visste hva jeg ville og knyttet meg kontakter som til slutt gjorde at jeg fikk jobb hos dem, sier Eldar Rønning.