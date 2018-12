«Linka» var i en årrekke en av verdens beste håndballspillere. I Larvik er hun tidenes toppscorer med sine 3407 mål på 591 kamper.

– Alle gode ting tar slutt en dag, og jeg kjenner at dette er rett tidspunkt for meg å starte noe nytt. Håndball har vært en stor del av livet mitt, men når en dør lukkes så åpnes andre med nye muligheter, sier Linn-Kristin Riegelhuth Koren.

34-åringen ble kåret til verdens beste håndballspiller i 2008 av Det internasjonale håndballforbundet (IHF). I 2012 var hun en av tre spillere som var regjerende mester i alt samtidig (OL, VM, EM, mesterligaen, serien, cup og sluttspill).

I løpet av 15 år var hun med å ta åtte gull, to sølv og to bronse for Norge. Hun ble også tatt ut på stjernelaget under EM 2008 og VM 2009. På landslaget scoret hun 971 mål på 279 kamper før det ble slutt i 2017. Det er nest flest mål gjennom tidene.

