Det har gått 17 år siden vi så Asgeir Borgemoen briljere i rollen som «sjefen over alle sjefer» på barne-TV.

I dag briljerer 47-åringen fortsatt på skjermen. Men vaskebjørn og gravemaskin er byttet ut med superbiler og garasjeprosjekter.

Når vi møter Asgeir i Broompraten, blir vi bedre kjent med bilentusiasten. I tillegg får vi se på hans nyinnkjøpte bil, som kanskje er det mest politisk ukorrekte man kan kjøre i Oslo nå om dagen.

Vi snakker stor bil, med enda større dieselmotor og enorme hjul. Selvsagt med piggdekk!

Se hele intervjuet øverst i saken, og få med deg hvordan Asgeir kom på sladd rundt slottet i Oslo – i sin egen Porsche.

Bilentusiasmen lever i beste velgående

I løpet av snart fire sesonger har Brooms Mats Brustad møtt kjente profiler med lidenskap for bil. Så langt har interessen for serien vært fantastisk, med over 700.000 seere.

– Det er gledelig å se at bilstoff engasjerer såpass godt. Moro er det også at fellesnevneren for de mest sette episodene innebærer de heftigste entusiastbilene. Slik som Bjarne Brøndbos Porsche 911. Eller da Siv Jensen fikk bli med på tur i Lamborghini Huracan, forteller Mats.

– Så at bilentusiasmen lever i beste velgående, er det slik sett ingen tvil om, legger han til.

Under har vi samlet alle episodene av Broompraten. Har du en favorittepisode, så vil vi gjerne høre fra deg i kommentarfeltet under.

​