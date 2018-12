Innfører sædkampanje for å få menn til å ville ha barn

Danske forskere er bekymret over at 25 prosent av vestlige menn har dårlig sædkvalitet.

– Nesten hvert tiende barn er laget på en klinikk, det er jo helt feil og det må endres på, sier professor Søren Ziebe ved fertilitetsklinikken på Rigshospitalet i København.

Han forteller at problemer med å lage barn nå er så utbredt blant befolkningen at det kan kalles en stor folkesykdom.

– Her har vi en sykdom som rammer mellom 15 til 25 prosent av befolkningen. De opplever at i løpet av deres reproduktive periode som er mellom 25 og 44 år, får de ikke barna de gjerne vil ha, og vi ignorerer det totalt, sier Ziebe og legger til:

– Det er en katastrofe at vi har så dårlig kunnskap om egen og partners biologi at vi ikke treffer med å få barn.

«Spiller din sæd?»

Nå prøver en informasjonskampanje i København kommune å få ut kunnskap om fertilitet hos menn.

På busser, kinoer og postere i byen prøver man å nå ut til menn om at deres fruktbarhet ikke må tas for gitt.

UTBREDT: Infertilitetsproblemer er mye mer utbredt enn andre kroniske sykdommer for aldersgruppen 25-44 år. Kilde: Søren Ziebe

– Målet er å opplyse menn om fruktbarhet slik at de ta riktige valg for seg selv. Vi ønsker å gi menn større kunnskap om hva alder gjør med din fruktbarhet og sette i gang noen tankeprosesser rundt dette, sier Sisse Marie Welling som er helsebyråd i København kommune.

Det er derimot blandede følelser hos den danske befolkning vedrørende kommunens innblanding.

– Noen synes dette er veldig positivt mens andre mener dette er noe man ikke skal blande seg inn i, og det er også helt greit. Men for meg som politiker er det viktig å gi informasjon så folk kan ta opplyst valg fordi det kan bli veldig vanskelig å få de barna man har drømt om når man er i slutten av 30-årene, sier Welling til TV 2.

Overvurderer egen fruktbarhet

Professor Ziebe tror både menn og kvinner overvurderer sin egen fruktbarhet tidlig i livet, for så å oppleve problemer senere.

BEKYMRET: Professor Søren Ziebe er bekymret over menns fruktbarhet. Foto: Anine Hallgren

– Vi er blitt oppdratt til å beskytte oss, og det virker som at mange tror at i det øyeblikket vi slutter å beskytte oss så kommer barna. Men slik er det ikke, vi er ikke så fruktbare som vi tror og det er ikke folk klar over, sier han.

I tillegg til at 25 prosent av menn har dårlig sædkvalitet, forblir én av ti kvinner barnløse, eller får ikke så mange barn som hun ønsker.

I Norge er nå én av fire menn over 45 år barnløse. Og norske kvinner får færre barn enn før, i fjor bare 1.62 barn per kvinne. Det er det lavest tallet som er målt noensinne.