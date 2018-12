40.000 flere vogntog i trafikken neste år: – Det er fullstendig krise

– Det vil virke som en honningkrukke på utenlandske transportører som vil etablere seg i Norge med uvante sjåfører og lemfeldighet med tanke på lover og regler, sier Kroken til TV 2.

TV 2 møter samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Han kjenner på presset fra godstogaktørene og deres støttespillere.

– Alle hevder det vil bli flere ulykker. Plager det deg?

Statsråd Jon Georg Dale.

– Ja, det er åpenbart at det gjør det. Vi bygger ut kapasiteten i veinettet i et tempo som aldri før. Men vi ser at vi spesielt på vinterstid har utfordringer med dårlig skodde vogntog og det gjør at vi intensivere kontrollene og tilsynet på veiene som bidrar til at vi ikke får betydelig økt risiko som følge av dette, sier Dale til TV 2.

Jobber med løsning

Han er vel kjent med den utfordrende konkurransesituasjonen for godstransport på jernbane.

– Det viser også at de tiltakene vi har varslet i nasjonal transportplan er viktige. 18 milliarder kroner i en godsoverføringspakken som skal styrke konkurransekraften, spesielt på de lange strekningene, sier statsråden.

– Men dette hjelper jo ikke i dagens situasjon. Hvordan skal de overleve i overgangsperioden?

– Det er en kjempeutfordring, først og fremst fordi det ikke er staten som bestemmer hvor godset skal gå, det er vareeierne. Det er et politisk mål, og har vært det lenge, å flytte gods over på bane. Nå ser vi at vi sliter med konkurransekraften, og derfor har vi på gang et utredningsarbeid for godsoverføring på jernbane tilsvarende det vi har sett har resultat på for godsoverføring på sjø. Dette arbeider vi med så raskt vi kan. Det er flere ulike problemstillinger med det, og det er derfor vi er i en siste utredningsfase, sier Dale til TV 2.

– Når kommer den avgjørelsen?

– Den kommer så fort som mulig. Vi må vite hva slags handlingsrom vi har etter EØS-avtalen, og vi må vite om vi reelt flytter mer gods eller om vi subsidierer det som er der, og det gjør at vi gjør våre siste vurderinger nå, sier samferdselsministeren.

Lars Olav Hustad er ordfører i Rauma kommune.

Redd kua dør

Tilbake på Åndalsnes er ordføreren og togentusiastene utålmodige.

– Det har jo vært slik i årevis uansett farge på regjering, så har trafikk på bane dessverre gått ned, og det motsatte er uttalt at skal skje. Da mener jeg det er noe galt med rammebetingelsene. Det ligger jo ambisiøse planer i Nasjonal Transportplan hvor det er avsatt 18 milliarder til godstrafikk, og på sikt vil det hjelpe stort. Men på kort sikt er jeg redd kua dør mens gresset gror, sier ordføreren.

– Hva mener du med det?

– Jeg mener at det ikke er noen operatører igjen når en endelig kanskje får skikk på dette med gode betingelser, og ikke minst bedre kapasitet på jernbanen for gods. Da kan det skje at når den dagen kommer, er det ikke operatører igjen i og med at de to som opererer i Norge har store underskudd på sin drift, sier Lars Olav Hustad.