Frp knuser KrFs abortlov-ønske: – Ingen vits i å diskutere det mer

Onsdag kveld måtte helseminister Bent Høie (H) nok en gang til Stortinget for å svare på nye spørsmål om abortloven.

– Vi har åpnet for å diskutere fosterreduksjon og det som kan oppleves som en diskriminerende del av paragraf 2c, under forutsetning av at kvinnenes rettigheter ikke svekkes, sa helseminister Høie.

Nå slår Frp fast at regjeringspartiene bare kan droppe å bruke tid på abortloven i forhandlingene.

– Egentlig er det ingen vits at vi fortsetter å diskutere innskrenkninger i abortloven. KrF får ikke gjennomslag for det, sier Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, til TV 2.

Nekter å være lydige

For i Stortinget nekter Fremskrittspartiet å føye seg for en eventuell enighet i regjeringsplattformen.

– Frp kan ikke forhandle om endringer i abortloven. Frp sine representanter er fristilt, så uansett om KrF får gjennomslag i regjeringsplattformen, så vil de ikke få flertall i Stortinget, sier Bruun-Gundersen.

STENGER DØRA: Åshild Bruun-Gundersen avviser at Frps stemmer i Stortinget kan forhandles bort. Foto: Bendiksby, Terje

Skal Frp være med på endringer ønsker de heller en utvidelse av abortloven.

– Debatten var ikke ønsket fra FrPs side, men når den først er tatt så har hvertfall folk blitt mer bevisst på hva de selv mener. Nå står loven enda sterkere, og skal den endres bør det heller være en utvidelse. Da bør vi heller se på om kvinner skal slippe å gå i nemnd.

Hun mener det er ugreit å «lokke med abortloven» for å få KrF til høyresiden.

– Høyre får vurdere selv om det var det de gjorde, eller om de faktisk ønsker å endre abortloven, sier Frp-politikeren.

​Høie: – KrF som startet debatten

Helseminister Høie avviser at det var Høyre som brakte endringer i abortloven på forhandlingsbordet.

AVVISER LOKKETILBUD: Helseminister Bent Høie (H) Foto: Pedersen, Terje

– Vi har ikke «lokket KrF med abortloven». Kjell Ingolf Ropstad utfordret Ap-leder Jonas Gahr Støre og Erna Solberg om hvordan de stilte seg i forhandlinger om to viktige KrF-saker: Endringer i paragraf 2c og fosterreduksjon, sier Høie til TV 2.

– Støre svarte kontant nei til å forhandle, mens Erna på vegne av Høyre sa ja til å forhandle om disse spørsmålene under forutsetning om at kvinnenes rettigheter ikke svekkes. For meg er det mer overraskende at Ap trodde de kunne gå inn i regjering med KrF uten en gang å diskutere disse spørsmålene, sier helseministeren.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad bruker endringer i abortloven som sitt trumfkort for å få KrF til å velge blå side.