Den tidligere Leverkusen-stjernen Stefan Kiessling (34) fikk seks landskamper for Tyskland. Han spilte to kamper som innbytter i VM 2010. På klubbnivå dunket spissen inn 131 mål for Leverkusen fra 2006 til 2018.

Nå er Kiessling assistent for sportsdirektør Rudi Völler.

34-åringen var ikke den mest seriøse spilleren da han var aktiv. I hvert fall ikke i ferien.

I et intervju med Bild avslører KIessling at kona Norina skal ha en stor del av æren for den suksessfulle karrieren.

I feriene likte Kiessling å slappe av på stranden. Problemet var at spillerne fikk utdelt pulsklokke og måtte gjennomføre en rekke treningsøvelser hver dag.

Kiessling hadde en enkel og genial løsning på problemet: Han lot kona gjennomføre treningen.

– Jeg gjorde aldri alle øvelsene i periodene før sesongene. Ikke en eneste gang, sier Kiessling.

– Siden min kone er veldig atletisk, gjennomførte hun treningsturer med en pulsklokke med mine spesifikasjoner, sier han.

Kiessling ble aldri avslørt. Kona var rett og slett for godt trent.

– Hun gjorde det så bra at ingen la merke til noe, sier han.