– Jeg har akseptert Trines unnskyldning

– På de 18 dagene fra høyttaler-samtalen til jeg tok dette avbrekket, så var det veldig mye som skjedde. Jeg sto også i en rettssak mot en ekstremist i Oslo tingrett, sier Raja, og refererer til trusselsaken mot islamisten Mohyeldeen Mohammad.

– Dette berørte jo også min familie og mine barn som leste om dette og fikk høre om det på skolen. Jentungen min spurte, «Pappa, hvorfor vil denne mannen gjøre disse tingene mot deg?», forteller han.

Han forteller at det var Stortingets lege som anbefalte ham en pause.

– Når du koker alt dette sammen i løpet av en periode på 18 dager, så håper jeg mine velgere har forståelse for at jeg trengte noen dager fri.

– Kunne du ha møtt veggen?

– Det hender at folk faktisk møter veggen, og da er det viktig at man faktisk kjenner på dette, sier han, og legger til at legen nevnte at dette var noe som kunne skje med han.

– Jeg håper mine velgere forstår at jeg ikke er den som sykmelder meg i ny og ne. Dette er vel første gangen siden jeg ble stortingsrepresentant. Nå er jeg tilbake, og jeg lover at jeg kommer til å stå på hver dag for velgerne, sier han.

På telefon

Grandes utskjelling av Raja skjedde per telefon 10. november i år. Under regjeringens budsjettforhandlinger med Kristelig Folkeparti (KrF), ringte Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim som leder forhandlingene, til Trine Skei Grande.

Bakgrunnen for telefonsamtalen var at Asheim ønsket å avklare Venstres ståsted i saken om pengestøtte til den omstridte tenketanken Human Rights Service (HRS).

Asheim satt på høyttaler slik at de øvrige i rommet, Abid Raja (V) og Helge André Njåstad (Frp), skulle høre og delta i samtalen. Men det ble raskt klart at Grande ikke visste at telefonen sto på høyttaler, da hun kom med grove karakteristikker av partifellen Raja.

TV 2 har vært i kontakt med flere kilder som beskriver at telefonsamtalen forløp slik:

Slik var telefonsamtalen: Asheim: – Vi sitter og diskuterer (...) Grande kom deretter med en forklaring rundt HRS. Asheim: – Men Abid sier at... Grande bryter deretter inn og begynner utskjelling av Raja. «Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet!» skal Grande da ha uttalt, ifølge DN. «Han er ute etter å ta meg», skal Grande sagt, ifølge VG. TV 2 kjenner til at Raja forholdt seg stille og noterte ned samtalen. Asheim tok raskt opp telefonen og slo av høyttaleren, før han avsluttet samtalen med Trine. Like etterpå ringte han henne opp igjen for å opplyse om hva som hadde skjedd.

Langvarig irritasjon

Til TV 2 har Grande ikke villet svare på om hun visste at telefonen sto på høyttaler, men har bekreftet at hun visste om at Raja satt i rommet.

Bakgrunnen for den utløsende telefonsamtalen var uklarhet rundt Venstres ståsted i støtten til HRS. Onsdag kunne TV 2 fortelle at selv om Venstres stortingsgruppe hadde sagt nei til å reversere kutt i pengestøtten, ga partileder Grande uttrykk for det motsatte til Frp.

Grande har ikke ønsket å kommentere denne påstanden.

– Man skammer seg

Grande har beklaget for hendelsen og det hun sa.

– Når man sier noe dumt, så skammer man seg. Det tror jeg alle mennesker gjør, sa partilederen onsdag.

De to hadde et oppvaskmøte etter hendelsen, og det var planlagt et ytterligere forsningsmøte denne uken. Det ble imidlertid avlyst.

Kilder til TV 2 har denne uken bekreftet at det har vært en langvarig irritasjon mellom de to partitoppene. Én kilde i partiet sa at Grande i lengre tid har vært frustrert og irritert over soloutspill fra Raja.​

Til NTB avviste Grande disse opplysningene.

– Det har ikke vært en langvarig konflikt, det har kun vært det som har skjedd disse ukene. Jeg trodde at dette var over da vi hadde hatt et lite møte, men vi skal nok klare å ordne opp i dette igjen, sa Venstre-lederen til NTB.