– Det var fantasiløst

For det andre: Uten profiler som Nora Mørk og Amanda Kurtovic, samt savnet av et solid forsvar, er det mye i det norske spillet som tyder på at det skal bli vanskelig å forsvare EM-tittelen fra 2016.

– Norge mangler taklingsevne og -vilje. Vi står med for stor avstand, blir spilt for lett ut og vi slipper til for mange avslutninger fra seks meter. Jeg synes dynamikken i forsvarsspillet var helt borte mot Romania. De må få samlet forsvaret og velge noen som skal stå der. Det er litt for mange som løper inn og ut. Vi må finne en rekke vi kan stole på og som kan gjør at Norge ser ut som Norge skal gjøre, sier Svele, som også peker på offensive utfordringer.

– I utgangspunktet er forsvarsspillet den store akilleshælen. Det gjør at man ikke får i gang målvaktsspillet man ønsker å ha. Man må begynne på midtbanen hele tiden og Norge får ikke brukt det man er gode på: sette fart og kontre. Så må vi se hvor mye dette svir. Oftedal har ikke vært den lederen vi ønsket. Hun hadde en svak kamp mot Romania. Veronica Kristiansen fungerer kanskje bedre på høyre enn venstreback. Det er gode spillere som er borte i Mørk og Kurtovic også, så dynamikken i angrepsspillet er ikke på topp.

– Leter ikke etter feil

Flesteparten av spillerne TV 2 snakket med etter Romania-kampen var lettere sjokkerte over hvor utspilt de ble. Man klamrer seg likevel til håpet om at en semifinaleplass teoretisk sett er innenfor rekkevidde, men Hergeirsson innrømmet at muligheten er svært liten.

Islendingen var også litt paff etter nederlaget for Romania.

– Står du her og gransker deg selv. Ting du kunne gjort annerledes?

– Kjære venn. Det har vi ikke begynt med enda. Det er lenge igjen av mesterskapet. Tre kamper, minst. Så vi har en selvransakelse hver gang vi taper en kamp – god hjulpet av deg og dine kompiser. Det lever jeg greit med. Det gjør vi hele tiden. Men jeg går ikke rundt og leter etter alle mulige feil. Jeg prøver å se hva som holder. Så får vi prøve å forbedre litt her og der. Jeg er langt fra feilfri, sier Hergeirsson.

Den første av tre skjebnekamper for Norge spilles fredag kveld. Da står Ungarn på motsatt banehalvdel i Nancy.