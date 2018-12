Finanssjefen og datteren til grunnleggeren i den kinesiske telegiganten Huawei, Meng Wanzhou, ble arrestert under en mellomlanding i Vancouver, Canada, 1. desember, skriver CNN.

Den kinesiske ambassaden krever at Meng løslates, men hun blir trolig utlevert til USA. Det skal holdes et rettsmøte i saken fredag.

Iran-sanksjoner

Det er ennå ikke bekreftet hva Meng er mistenkt for, men amerikanske myndigheter har tidligere etterforsket om Huawei har brutt handelssanksjonene mot Iran.

Huawei er verdens nest største leverandør av smarttelefoner etter Samsung. Apple ligger på tredjeplass.

Arrestasjonen kommer på et tidspunkt der forholdet mellom USA og Kina er anspent. Landene forsøker komme i forhandlinger for å få slutt på handelskrigen. Denne saken kan komplisere dette.

Spionasjemistanke

USA har også hatt en gjennomgang av sikkerhetsrisikoen ved bedrifter som forsyner amerikanske teleselskaper med teknologi, men fant ikke noe bevis for at kinesiske Huawei har spionert for Kina.

Derimot viser gjennomgangen, som Det hvite hus tok initiativet til, at det kan være risikabelt å stole på Huawei av helt andre grunner, for eksempel hull som hackere kan benytte seg av.

Det er imidlertid ikke slått fast om sikkerhetshullene i Huaweis teknologi er noe som er plassert der med overlegg, for å kunne hacke seg inn i amerikanske bedrifter. ​