Det er fortsatt en stund igjen til jul, men meteorologene hos Storm Geo har for lengst startet arbeidet med å forsøke å forutsi hvilket vær vi vil få på julaften.

I år har det imidlertid vist seg svært vanskelig å forutsi, forteller Frode Korneliussen, som jobber med langtidsvarsling.

– Det er veldig usikre varsler for juleværet slik det er nå, og det er i praksis 50-50 om det blir en lavtrykkspreget jul eller en mer kald jul med muligheter for snø, sier Korneliussen til TV 2.

Han mener det likevel er størst sjanse for en lavtrykk-dominans, men at dette kan snu.

– I utgangspunktet er det størst sjanse for en lavtrykkspreget jul med typisk plussgrader og regn i lavlandet, men en liten stratosfærisk oppvarming gjør at dette potensielt kan snu. Polarvirvelen i stratosfæren ligger ugunstig til for oss ut over i neste uke, slik at lavtrykkene aldri er langt unna. Men inn i juleuken så kan dette endre seg, slik at en kaldere værtype får utvikle seg.

Det er dermed her håpet til nordmenn ligger, men for å få sikrere prognoser må man smøre seg med tålmodighet.

I mellomtiden kan du bla deg gjennom bildegalleriet øverst for å se StormGeos fem mest sannsynlige prognoser for julaften.

Farevarsel

Da er det langt enklere å se på været for de nærmeste dagene, og det kan by på problemer allerede i kveld.

I kveld, fredag og lørdag ventes vanskelige kjøreforhold #østafjells og i #fjelletiSørNorge. Årsaken er snø og temperaturer rundt 0 grader. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV. pic.twitter.com/AbMhiCp47l — Meteorologene (@Meteorologene) December 6, 2018

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel fordi det er ventet nullføre og snøbyger i store deler av Sør- og Østlandet. Farevarselet gjelder fra torsdag kveld og helt frem til midnatt på lørdag.

– Det kommer snø i kveld innover Sør- og Østlandet i kveld. Det kan komme ti centimeter med snø, men det passerer i løpet av natta så det kan bli oppholdsvær fredag. Fredag ettermiddag kveld kommer det inn et nytt lavtrykk, da vil det komme som regn og sludd på kysten, men kan komme snø i Innlandet, sier meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

Hansen forteller at Østlandet vil få av-og-på-vær med byger lørdag, men at det vil klarne opp i løpet av søndagen.

– Det kan bli nokså fine dager på Østlandet fra midt på dagen søndag og noen dager inn i neste uke, sier han.