Natt til 1. desember ble tre personer pågrepet: En far i 50-årene og hans to sønner. Samtlige er siktet for brudd på straffelovens paragraf som omhandler tvangsekteskap.



Offeret i saken er en kvinne som er henholdsvis datteren og søsteren til de siktede.

Politiet mener at faren også har utsatt datteren sin for grov vold. Han har i avhør erkjent at han slo henne to ganger den 30. november. Årsaken skal ha vært at han ønsket å kontrollere datterens mobiltelefon.

– Han har erkjent at han slo, men han nekter straffskyld etter siktelsene, opplyser farens advokat Geir Kvande.

Datteren skal ha hatt kontakt eller innledet et forhold til en annen mann mens hun var forlovet. Politiet mener at brødrene og faren har forsøkt å tvinge datteren til å gifte seg med forloveden mot hennes vilje.

Installerte overvåkningsutstyr

I løpet av to timer tirsdag ble de tre mennene varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud. Tingretten mener det er fare for både gjentakelse og bevisforspillelse.

Av kjennelsen fremgår det at faren skal ha installert overvåkningsutstyr på datterens soverom. I tillegg står det:

«Retten kan ikke se at det forhold at fornærmede skal ha løyet til sin familie om sitt forhold til en annen, medfører at hennes troverdighet er svekket».

Den yngste av brødrene skal ifølge politiet ha gitt søsteren sin tre valg: Å gifte seg med en navngitt mann, å bli drept eller ta sitt eget liv. I tillegg til å være siktet for forsøk på tvangsekteskap, anklages han også for trusler.

– Han avviser anklagene, sier advokaten til den yngste broren, Olav Cecil Bowitz.

– Truet etter leppestift-bruk

Den eldste av brødrene skal ifølge politiet flere ganger ha truet med å drepe søsteren sin dersom familien «mister ære på grunn av henne». Han skal også ha fremsatt trusler når hun bruker leppestift.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for, sier advokat John Marius Dybvik, som forsvarer den eldste broren.

Det fremgår av kjennelsen at datteren nå bor på hemmelig sted.

Politiadvokat Merethe Falkevik er påtaleansvarlig i saken. Hun ønsker foreløpig ikke å si stort om etterforskningen.

– Jeg kan ikke gi ytterligere opplysninger enn det som fremgår av kjennelsen. Det gjenstår en god del etterforskning, blant annet nye avhør og oppfølgingsavhør av personer som allerede er avhørt, sier hun.