Slik snudde danskene motgang til EM-gull

Han og spillerne inngikk en pakt før mellomspillet.

– Vi ble enige om at vi ikke skulle stå etter tre kamper i mellomrunden og se at vi hadde gått videre med seks poeng. Derfor avtalte vi at vi måtte se hvor langt vi kunne komme med seks poeng i mellomrunden. Når jeg ser på de lagene Norge skal møte i mellomrunden, er det faktisk ganske sannsynlig at Norge kan ta seks poeng. Selvfølgelig skal de spille bedre, og Norge har en utfordring på høyrebacken som har gjort det vanskelig. Kryss-spillet Norge har kjørt, kan de ikke kjøre nå. Men de har alle forutsetninger for å vinne mot Nederland, Ungarn og Spania. Det tror jeg vil være nok. Heldigvis er det Tyskland Norge har tapt mot. Tyskland spilte over evne i den kampen. Sjansen er fullt ut tilstede, sier Wilbek.

Han er dog ikke like optimistisk med tanke på norsk EM-gull.

– Jeg tror til gjengjeld ikke, når man ser håndballmessig på det, at Norge blir europamestre. Norge kan godt komme til semifinale, men jeg tror ikke de blir europamestre. Til det mangler de simpelthen noe på høyreback, sier han.

– Vi så oss aldri tilbake

​En rekke eventualiteter skal falle på plass for at Norge skal gå til semifinale. Norge og Romania bør helst vinne sine tre kamper samtidig som Nederland slår Tyskland. Wilbek brukte ikke mye energi på å tenke på de andre lagene.

– Det blir man nødt til å se bort fra. Man må ta utgangspunkt i at vi skal ta seks poeng. Selvfølgelig kan man ikke late som man ikke ser de andre resultatene. Man må se bort fra det, og så lenge det er mulig går man for det. Det var sånn vi tenkte. Allerede etter to kamper i mellomrunden begynte det faktisk å bli sannsynlig at vi skulle klare det. Da var det kun én kamp der et lag skulle slå et annet lag. Det gjorde de like før vi skulle spille den siste kampen. Det ga oss så stor gnist at vi vant stort den siste kampen. Den eneste forskjellen fra den gangen til i dag er at Norge tapte stort mot Romania, mens vi tapte to kamper med ett mål, sier Wilbek.

Den utrolige snuoperasjonen ga Danmark et voldsomt løft inn før semifinalen.

– Vi kikket på hverandre og sa: Når dette kan la seg gjøre, så kan vi like godt vinne. På en eller annen måte synes man jo at man har fått det forært når man starter sånn som vi gjorde, men vi så oss aldri tilbake, sier han.

På spørsmål om Wilbek har et råd til Hergeirsson, er dansken klar:

– Jeg har så stor respekt for Thorir for den jobben han gjør og har gjort at jeg ikke skal gi noen råd. Han vet akkurat hva han skal gjøre, avslutter trenerlegenden.