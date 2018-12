Onsdag bekreftet Oslo-klubben at backen returnerer til Vålerenga, etter å ha tilbrakt tre og en halv sesong i utlandet.

Til TV 2 forteller Daniel Sørvik åpent om hvorfor han har valgt å returnere til Get-ligaen.

– Det er skadene som er grunnen til at jeg kommer hjem. Jeg har slitt mye med ulike ting i de siste to sesongene. Ikke bare skader, men også ting som ikke synes. Det har begynt å gå ut over andre ting enn ishockeyen, så jeg har forstått at jeg må gjøre noe for at det ikke skal gå for langt, sier Sørvik i intervju for TV 2s podkast «Hockeyprat».

Avgjørende samtale med "Shampo"

Forsvarsspilleren forlot Vålerenga i 2015 etter å øst inn målpoeng, men utenlandsoppholdet ble alt annet enn hva han hadde håpet på.

Denne sesongen har han kun spilt ni av 24 serierunder i den tsjekkiske toppligaen for HC Litvinov.

– Jeg har slitt mye med ryggen og nakken, men jeg føler ikke at oppfølgingen jeg har fått har vært bra nok. Det har endt opp med at jeg har tilbrakt veldig mye tid hjemme, frustrert over ikke å få trene, spille eller hjelp for å bli bedre. Da blir du veldig alene til slutt og jeg følte at det ikke var verdt å bli værende der. Det har vært så ille at jeg har vært inne på tanken om å legge opp, så du kan si at det har gått hardt ut over det mentale. sier han.

Sørvik forteller at en telefonsamtale med Espen «Shampo» Knutsen ble avgjørende.

– Jeg pratet med Espen og forklarte situasjonen, hva jeg følte og hva jeg ønsket å gjøre videre. Han sa at jeg måtte komme meg hjem igjen så fort som mulig og at døren står åpen hvis jeg ønsket det. Det er jeg selvsagt veldig glad og takknemlig for, og jeg gleder meg til å spille for Vålerenga igjen. Jeg føler at jeg alltid har blitt tatt godt vare på der, sier 28-åringen.

Trenger tid

Sørvik blir en del av et allerede solid rekke med backer, som kjemper for å ta Vålerenga tilbake til toppen av norsk ishockey.

Sørvik legger ikke skjul på at han vil trenge tid på å finne tilbake til gammel form.

– Når jeg kommer i gang for Vålerenga håper jeg først og fremst å finne tilbake gnisten og spillegleden, men jeg vil trenge noen uker med skikkelig trening før jeg er klar. Sånn sett kommer landslagspausen beleilig for min del, sier han. Jeg vet at jeg må opp mot mitt beste for å spille meg inn i troppen. Vålerenga har et knallgodt lag og det er kamp om plassene, men det er en av grunnene til at jeg føler meg motivert. Jeg har lyst til å være en viktig bidragsyter og gleder meg til å ta fatt på utfordringen, understreker han.

Oslo-klubben ligger på tredjelass i Get-ligaen foran torsdagens runde, like bak Storhamar og serieleder Stavanger Oilers.