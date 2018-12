Under kamuflasjen skjuler det seg et våpen som kan nå Europa på to minutter

Det mest alvorlige er at et brudd på INF-avtalen og en eventuell forkastelse av avtalen, innebærer en svekkelse av europeisk sikkerhet mer generelt, sier han.

– Russlands militære evne vil selvsagt øke med nok ett våpen, men i forhold til Europa vil det ikke utgjøre en avgjørende forskjell, sier Hilde til TV 2.

Etter NATOs utenriksministermøte i Brussel tirsdag fikk Russland frist på 60 dager til å slå retrett i konflikten om de nye rakettene. Russlands president Vladimir Putin truer med å utvikle nye mellomdistanseraketter dersom USA trekker seg fra INF-avtalen.

USAs president Donald Trump kunngjorde tidligere i år at USA vil trekke seg fra INF-avtalen. Han anklaget da ikke bare Russland, men også Kina, som ikke har skrevet under på avtalen, for å ha brutt den.

Forsvarseksperten Paal Sigurd Hilde påpeker at det ikke bare er negativt for USA at avtalen forsvinner, gitt at USA jo også må tenke på Kina – som ikke er bundet av en slik avtale.

– Det samme argumentet gjelder i enda større grad Russland, som nok også tenker på Kina. Mens sjøbaserte missiler er svært brukbare mot Europa, er landbaserte langt mer nyttige i en eventuell militær konflikt med Kina, forklarer Hilde til TV 2.

– Grovt mislighold

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at NATO vil måtte svare Russland hvis INF-avtalen bryter sammen, uten å gå i detalj om hvilket svar det kan dreie seg om.

Michael Tetzschner (H), første nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, beskriver Russlands brudd på INF-avtalen som et «grovt mislighold».

– Det blir et NATO-anliggende når dette er mellomdistanseraketter som først og fremst truer Europa. Men avtalen er inngått mellom USA og Russland, og avtalen inneholder prosedyrer for den situasjonen som oppstår når en part ikke oppfyller sin del av avtalen, blant annet tidsfrister for endelig opphør, sier Tetzschner til TV 2.

Under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 signaliserte daværende nestleder Trond Giske at Ap ønsket en annen atomvåpenpolitikk enn regjeringens. I februar sa Aps medlemmer i Utenriks- og forsvarskomiteen i en felles uttalelse til TV 2 at Norge må spille en aktiv rolle for å få fremgang i arbeidet for nedrustning og ikke-spredning.

– Arbeiderpartiet er ikke for at Norge nå skal slutte seg til traktaten om forbud mot kjernevåpen, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Utenriks- og forsvarskomiteen til TV 2.

– INF-avtalen om mellomdistanseraketter har bidratt til mer sikkerhet og stabilitet i vår del av verden. Russlands avtalebrudd er åpenbart en alvorlig trussel for INF-avtalen. Men det er ikke for sent å redde denne viktige rustningskontrollavtalen. Det er positivt at USA nå har gitt Russland rom til igjen å etterleve sine forpliktelser i INF-avtalen. Nå må nedrustning igjen bli et viktig spørsmål i internasjonal politikk. Her kan Norge spille en rolle som brobygger og pådriver, sier Huitfeldt til TV 2.