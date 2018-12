Det har skjedd større under i desember enn at Norge går til semifinale

Etter å ha deppet en natt etter onsdagens fadese mot Romania, så er det tid for å være litt optimistiske igjen.

For alt håp om semifinale i EM er ikke ute. Det er faktisk gode muligheter for at det kan skje.

De norske jentene får finne inspirasjon hos de danske herrene, som i 2012 gikk inn i mellomrunden uten poeng, men endte til slutt opp som europamestere etter at resultatene gikk deres vei mellomrunden.

Egentlig er veien videre ganske enkel for Norge.

Det er bare å vinne de tre kommende kampene mot Ungarn, Nederland og Spania.

Tre lag Norge har hatt et godt tak på de siste årene. I utgangspunktet er altså Norge favoritter i alle disse kampene.

Dersom Stine Bredal Oftedal & co gjør sin del av jobben, så er det bare en liten ting som står mellom Norge og en semifinale. Og det er at Nederland holder seg til manus i sine to øvrige kamper.

De må vinne over Tyskland, og så må de sørge for at de taper for Romania.

Verre er det ikke. Det er bare fem kamper som må ha riktig utfall, hvor Norge selv spiller tre av dem. Og bortsett fra rumensk seier over Nederland, så er det fem kamper som skal ende med det som ville vært favorittseirer før EM startet. Etter Romanias maktdemonstrasjon mot Norge, er plutselig de også favoritter mot Nederland.

Dersom alle holder seg til manuskriptet og ikke begynner å improvisere, så vil Norge, Nederland og Tyskland (hvis Tyskland slår Ungarn og Spania) da alle ende på samme poengsum. Da blir det intern målforskjell som avgjør. Da er det viktig at Nederland ikke vinner for mye over Tyskland.

Det aller beste ville være om Ungarn eller Spania kunne tatt et poeng eller to mot Tyskland også. Da blir det enkel matematikk. Da er Norge foran Nederland på innbyrdes oppgjør. Og det er slett ikke umulig at det skjer. Verken Ungarn eller Spania står noe tilbake for Tyskland på papiret.

Det er den enkle og mest troverdige versjonen.

Men alt håp er heller ikke ute om Nederland skulle slå Romania på søndag. Men da begynner det å bli mye som må gå Norges vei. Da er man avhengige av at Romania også taper for Ungarn, og at Ungarn i tillegg slår Tyskland. Men Norge må da ha vunnet med nok mål til at man innbyrdes tar igjen de 16 målene Romania er foran nå (Romania +8, Norge -8). Eventuelt må Nederland også gå på en smell mot Tyskland, og at Tyskland taper for Ungarn og Spania.

Skal vi gjøre dette virkelig komplisert, så kan Romania slå Nederland, men tape sine to øvrige kamper. Hvis da Ungarn slår Tyskland, så ender Norge, Romania, Nederland og Ungarn alle på seks poeng. Da blir det et innbyrdes regnestykke mellom disse fire lagene som avgjør hvem som går til semifinale.