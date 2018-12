Da dukket «Generasjon Angrep» opp

Emilie Hegh Arntzen, Vilde Mortensen Ingstad og Kari Brattset har alle fått sjanser til å bli Norges nye forsvarssjef, men foreløpig har ingen av dem innfridd forventningene.

Norge er ikke helt blottet for defensive fibre. De tre tidligere nevnte er alle habile forsvarsspillere. Det samme er Veronica Kristiansen. Men problemet er at Hergeirsson ikke kan bruke de samme spillerne i forsvar og angrep.

Skal vi sette opp Norges beste angrepsformasjon, så ser den slik ut:

Camilla Herrem

Veronica Kristiansen

Stine Bredal Oftedal

Linn Jørum Sulland

Malin Aune

Heidi Løke

Skal en samtidig sette opp Norges antatt beste forsvarsoppstilling, så blir den slik:

Sanna Solberg

Veronica Kristiansen

Kari Brattset

Vilde Ingstad

Silje Waade

Malin Aune

Da ser en den virkelige utfordringen Hergeirsson har. Fire av seks spillere må ut. Det går selvsagt ikke. Du bytter aldri mer enn to spillere forsvar/angrep.

Det betyr at landslagssjefen må tenke så det knaker hver gang han skal gjøre et bytte. For et bytte er ikke nødvendigvis en ut og en inn. Det er mulig at han må bytte en annen spiller for å få kabalen til å gå opp i begge ender.

Et tenkt eksempel er at Hergeirsson vil ha Bredal Oftedal på banen for Emilie Hegh Arntzen. Samtidig har han Heidi Løke og Camilla Herrem på banen. Og han vil ikke bytte ut Bredal Oftedal i forsvar.

Da kan løsningen fort bli at han sender Brattset på banen for Løke og Solberg (kan også stå toer i forsvar) inn for Herrem for å få Bredal Oftedal ytterst i forsvar. Altså tre bytter fordi han ville ha en spiller på banen.

Det er altså ikke bare enkelt å være lagleder heller.

Heldigvis har få andre nasjoner brukt tid og krefter på å analysere seg frem til hvor Norges svakheter ligger.

Det hadde Martin gjort. Ved å utfordre Norges nest ytterste forsvarere (toerne), fikk han dratt det norske forsvaret fra hverandre. Det utnyttet rumenerne nådeløst.

Tyskerne visste også hvor skoen trykket i det norske forsvaret. Når da Norges plan B og C er å bytte spillere i det samme systemet, og nødløsningen er et frimerke, da blir jeg litt skremt.

For mange har ønsket å se de norske jentene i noe annet enn det erkenorske 6:0-forsvaret man alltid har spilt. Og med det spillermateriellet han nå har, så burde Hergeirsson vurdere en mer offensiv forsvarsformasjon. Den har de ikke i kjøreboken. Romania-kampen skrek etter en alternativ forsvarsstrategi. Noe som kunne skapt et brudd i rytmen for Cristina Neagu & co.

Heldigvis er det lys i enden av tunnelen. For det kommer nå opp en ny generasjon spillere. Som fra de var små har fått prentet inn at håndball spilles i begge ender av banen.

Kjerstin Boge Solås var innom landslaget i EM for to år siden. En korsbåndskade har satt henne på vent. Henny Reistad har fått vist seg litt frem i årets mesterskap. Og hjemme i Norge sitter en Ragnhild Valle Dahl, som jeg blir veldig overrasket om ikke snart får en sjanse av Hergeirsson. Det er tre «toveisspillere», som det så pent heter på «håndballsk».

Jeg trener selv et jentelag født i 2004. Der skal det over nyttår etableres et nytt landslag. Og mandatet til dem som kartlegger spillere rundt om i landet virker å være klart. Høyde, forsvarskvaliteter og spisskompetanse er det de skal se etter.

Tapet for Romania bør være et varsku til alle oss som trener barn og unge. Det er vel så viktig å lære spillerne å takle som å finte.

Det er tross alt i forsvar en vinner titler. Vakkert angrepsspill selger bare noen ekstra billetter.