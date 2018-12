Kvinnen fra Chicago bodde på Hampton Inn and Suites i Albany, New York i 2015 da hun ble filmet med skjult kamera på rommet sitt, heter det i søksmålet.

Kvinnen hevder en hotellansatt forsøkte å utpresse henne etter å ha publisert videoen på over et dusin pornonettsteder, skriver CNN.

– I det du går inn på et hotellrom har du en forventning om privatliv og trygghet. I mitt tilfelle ble begge deler stjålet fra meg. Det som skjedde meg er et utrolig overtramp og bør behandles som sexkriminalitet, sier kvinnen i en uttalelse gjennom sin advokat.

Ble presset

Ifølge søksmålet var ikke kvinnen klar over at hun var blitt filmet før i september da videoen ble lastet opp til en pornografisk nettside med hennes fulle navn, og hun begynte å motta emailer fra noen som krevde flere bilder av henne.

«Lov meg mitt eget show. Det er det hotteste. Du trenger ikke vise ansiktet ditt. Da skal jeg bli borte og fjerne videoen for alltid før den kopieres til alle nettsider», skal det ha stått i en av emailene. Den uidentifiserte senderen skal ha hatt opplysninger om hvor hun gikk på skole, jobbet og mer.

Til ABC forteller kvinnen at hennes første reaksjon var at livet hennes var ødelagt.

Søksmålet hevder at videoen ble publisert på flere nettsider da hun ikke svarte, og at videoen etter en uke ble sendt til hennes venner, kollegaer og tidligere klassekamerater.

Personen krevde så 2000 dollar umiddelbart og 1000 dollar i måneden for å stoppe. Kvinnen gikk ikke med på kravene, og sier at videoen fortsatt blir publisert jevnlig på pornografiske nettsider med hennes fulle navn.

– Det var traumatiserende, fordi dette var folk jeg hadde gått på skole med. Det var venner og kollegaer, og de fikk tilsendt en email som så ut som den var sendt fra meg, forteller kvinnen.

Saksøker hotellkjede

Nå saksøker kvinnen hotellet i tillegg til moderselskapet Hilton Worldwide. Hun tror personen som sendte emailene var en ansatt som kan ha fått navnet hennes, kontaktinformasjon og annen personlig informasjon fra hotellets database.

Kvinnens advokat hevder det finnes opptak av en annen gjest i det samme rommet. Han forteller også at de har grunn til å tro at det finnes flere.

En talsperson for hotellet sier hotellet planlegger å samarbeide med myndighetene for å undersøke saken.

– Sikkerheten til våre gjester er vår høyeste prioritet. Vi vil fortsette å jobbe med myndighetene for å finne ut hvem som står bak og sørge for at han eller hun får sin straff, sier talspersonen.

Også moderselskapet Hilton Worldwide har respondert i en uttalelse til ABC:

– Vi tar gjestenes velvære og sikkerhet utrolig seriøst, og finner saken opprørende, sier de blant annet i sin uttalelse.

I mellomtiden jobber kvinnen med å gjenopprette sitt navn og rykte:

– Jeg tror den vanskeligste samtalen jeg har måttet ha var med faren min da jeg måtte fortelle at det fantes video av meg på flere pornosider. Jeg vet ikke om man noen gang virkelig kan komme seg etter noe sånt.