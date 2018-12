Spielbergs uttalelser kommer i etterkant av masseskytingen i en synagoge i Pittsburgh i oktober. Regissøren mener det er viktigere enn noen gang at folk konfronterer den urovekkende økningen i de hatefulle ideologiene.

Intervjuet er gjort av NBC i forbindelse med at det denne uken vises Spielbergs Oscar-vinnende Holocaust-film «Schindlers liste» på utvalgte kinoer i USA i forbindelse med filmens 25-årsjubileum. Spielberg mener filmen kanskje er enda mer relevant i dag enn den gangen.

– Jeg tror det er mer på spill i dag enn den gang, sier Spielberg og referer til tiden da filmen ble utgitt.

– Når kollektivt hat organiseres og blir industrialisert fører det til folkemord. Vi må ta det mer alvorlig i dag enn jeg tror vi har måttet i en generasjon.

Uttalelsene kommer i en tid med større fokus på identitetspolitikk, og i etterkant av massakeren i Pittsburgh der 11 personer ble drept, skriver NBC. Den antatte gjerningsmannen la igjen spor av antisemittiske innlegg på internett.

Trodde ikke filmen skulle bli populær

Filmen «Schindlers Liste» forteller en historie fra virkeligheten, og handler om Oskar Schindler, en tysk forretningsmann som gjennom å ansette jøder under Holocaust reddet 1200 mennesker.

Selv om filmen ga Spielbergs hans første Oscar, hadde han på forhånd liten tro på at den ville bli en suksess.

– Jeg kunne ikke tro at publikum ville håndtere mengden vold, gitt historien vi fortalte, sier Spielberg.

– Ingen trodde filmen ville tjene noe penger.

Filmen, som vant syv Oscar, dro inn 320 millioner dollar verden rundt, eller rundt 2,7 milliarder norske kroner gitt dagens kurs.

Brutaliteten i Holocaust gikk sterkt inn på Spielberg og skuespillerne i «Schindlers Liste»:

– Jeg tror alle følte vi mintes noe. Jeg har bare hatt denne opplevelsen to ganger. En var under innspillingen av «Schindlers Liste», den andre var under innspillingen av «Lincoln». Alle involverte kom sammen og viste sin respekt

Startet stiftelse

Inspirert av en samtale med en Holocaust-overlevende grunnla Spielberg USC Shoah Foundation i 1994. Stiftelsen lager videointervjuer og tar vare på intervjuer med overlende etter Holocaust og andre folkemord.

Samlingen inneholder nå historier fra mer enn 55 000 overlevende og vitner. Historier som ellers ville vært tapt, ifølge Spielberg

Spielberg tror aldri han vil lage noe han er like stolt av som «Schindlers Liste»:

– Jeg tror aldri jeg vil gjøre noe så viktig. Så for meg er dette noe jeg alltid vil være stoltest over.

