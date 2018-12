Amerikansk grensevakt tiltalt for å ha drept fire kvinner

Ortiz, som var grensevakt i Texas, ble onsdag tiltalt for overlagt drap, og risikerer nå dødsstraff, skriver CNN.

Grensevakten har tilstått drapene, som alle skjedde i og rundt grensebyen Laredo. Ortiz ble arrestert 15. september, timer etter at et annet potensielt offer klarte å rømme.

Skulle «rense gatene»

Gjerningsmannen har selv fortalt etterforskerne at han ville «rense gatene» i Laredo ved å se seg ut individer han mente var verdiløse, og som ingen ville bry seg om, sa distriktsadvokat i Webb County Isidro Alaniz på en pressekonferanse onsdag.

– Han var ute etter de svake, syke og sårbare, sa Alaniz.

I tillegg til å være siktet for drapene er grensevakten siktet for et tilfelle av overfall med voldelig våpen, og et tilfelle av frihetsberøvelse.

Alaniz fortalte reporterne at Ortiz tilsynelatende var en vanlig familiemann, og at han virket normal på alle mulige måter.

– Om natten var han en annen, på jakt i gatene i San Bernadro for å finne hvem han skulle drepe neste gang, sa Alaniz ifølge CNN.

Kvinne rømte – varslet politiet

Ortiz ble pågrepet da Erika Peña klarte å rømme etter at Ortiz hadde trukket våpen mot henne. Peña kom seg til en bensinstasjon der hun fikk varslet en politimann.

Ifølge CNN var kvinnen i en bil med en mann kalt «David», og de to begynte å snakke om en av de prostituerte som hadde blitt meldt savnet tidligere i uken.

Mannen trakk deretter ut en pistol, og pekte den mot kvinnen. Da hun forsøkte å rømme, grep gjerningsmannen tak i t-skjorten hennes for å hindre kvinnen fra å flykte.

Kvinnen rev deretter av seg skjorten, og løp til nærmeste bensinstasjon hvor hun fant en politibetjent. Hun klarte å gi en detaljert beskrivelse av gjerningsmannen, inkludert hans tatoveringer.

Politiet fant derfor gjerningsmannen Juan David Ortiz på en bensinstasjon i Laredo, omlag 25 mil sør-vest for San Antonio i Texas. Han rømte til fots, og løp til hotellet Ramada Inn, hvor han senere ble funnet etter å ha gjemt seg i en bil.

Ortiz har, ifølge amerikanske medier, jobbet som grensevakt i ti år.

Jobbet som prostituerte

I første omgang ble ofrene beskrevet som tre kvinner og en mann, men politiet sa senere at et av ofrene var identifisert som en transkjønnet kvinne.

Ifølge tiltalen ble ofrene funnet med skuddskader i hodet. Alle ofrene jobbet som prostituerte, har myndighetene uttalt til CNN.

– Han så seg ut spesifikke ofre og jaktet på dem, sa dommeren under en høring etter at Ortiz ble arrestert. Han omtalte gjerningsmannen som en seriemorder.