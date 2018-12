Pogba-konfliken: – De fungerer ikke sammen

​Se Premier League-studio diskutere Paul Pogba og José Mourinho i videovinduet!

Manchester United-manager José Mourinho valgte å vrake midtbanestjernen Paul Pogba til storkampen mot Arsenal onsdag kveld.

Tidligere denne uken ble Mourinho sitert på å ha kalt Pogba for «et virus» og ment at franskmannen forpestet de hardtarbeidende spillerne med gode holdninger.

– De fungerer ikke sammen. «Viruset» er et sterkt ord, og vi vet ikke om det er sagt, men det som er helt åpenbart er at det har pågått lenge og at de ikke fungerer sammen. Pogba er ikke en Mourinho-spiller og Mourinho er ikke den manageren til å få det beste ut av Pogba, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller, som ikke har tro på at Pogba skal få det til på Old Trafford.

– Når han gjør feil, hopper han, klapper og slår ut med armene, men han har ingen andre enn seg selv å klage på, sier Stamsø-Møller.

Mourinho forklarte benkingen av Pogba og Romelu Lukaku av «tekniske og taktiske» årsaker før kampen. Etter å ha spilt 2-2 mot Arsenal var Mourinho fornøyd med innsatsen til Pogba i det kvarteret han fikk på banen.

TV 2s ekspert Petter Myhre tror byttene er gjort uten altfor mye dramatikk.

– Det er litt som Mourinho sier: Hvis Jürgen Klopp gjør det, så er det for å hvile. Hvis Pep Guardola gjør det, så er det for å rullere. Mourinho må også gjøre det for å rullere og tenke langsiktig. Utfordringen til Mourinho er at det er slitasje mellom ham og spillere som gjør at det kommer rykter, sier han.

– Noe riv ruskende galt

TV 2-eksperten mener det kan settes sammen en video på 15-20 minutter med grove feil Pogba har gjort siden rekordovergangen fra Juventus.

– Han ødelegger så mye av det etablerte spillet til Manchester United. Han sinker dem og han mister ballen altfor mye, selv om han glimter til og er avgjørende. Han er ofte veldig dårlig med merkelige involveringer i starten av kamper. Det er merkelig at en så god spiller gjør så mye rart, sier han.

– Feil med ballen gjør alle, men det som gjør supporterne – og enda mer Mourinho – forbanna, er mangelen på innsats. Når han spiller dårlig og ikke gjør en «damn shit» for å rette det opp, så er det noe riv ruskene galt. Han er ikke sånn for Frankrike, han var ikke sånn for Juventus, fortsetter han.

Tidligere denne sesongen ble også Pogba fjernet som visekaptein.