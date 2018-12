Onsdag kunne en kvinne fra Akershus slippe jubelen løs da hun ble den heldige vinneren av svimlende 72 millioner kroner.

– Det kan ikke være sant?! Nei, nå får jeg vondt i hodet, hjertebank og begynner å grine, sa Akershus-kvinnen da hun fikk den utrolige nyheten.

– Herregud! Nå må jeg prøve å puste her. Dette er helt uvirkelig, fortsatte den ferske vinneren.

Hun klarte å prikke inn 6 + 1 rette, i tillegg til å håve inn seks tredjepremier.

Måtte overbevises

Pernille Storholm Skaret, trekningsredaktør i Norsk Tipping, er personen som fikk viderebringe beskjeden til den svært heldige multimillionæren.

– Vi måtte overbevise henne om at det faktisk var sant. Da det begynte å gå opp for henne, var det både tårer og latter, sier Skaret til TV 2.

Akershus-kvinnen var hjemme da hun fikk den utrolige telefonen. Det er usikkert på hva hun skal bruke den enorme summen på.​

– Jeg klarer ikke tenke så langt. Det er jo så mye penger. Det som er sikkert, er at noe av det kommer til å gå til nær familie, sier hun og legger til at det blir vanskelig å få sove i natt, sier hun til Norsk Tipping.

Økonomisk oppfølging

Skaret forteller at alle som vinner over to millioner kroner blir tilbudt økonomisk veiledning av Norsk Tipping.

– Det er såpass mye penger at det kan være vanskelig for folk å håndtere. Det er viktig at de føler seg trygge da de skal bestemme seg for hva pengene skal gå til. Når det blir snakk om summer på størrelsen med denne, så kan det dukke opp en del spørsmål om hvordan man skal håndtere pengene, sier Skaret.

– Det er en fantastisk ting når drømmen om storpremien går i oppfyllelse, men det er godt med litt hjelp på veien. Derfor er det viktig for Norsk Tipping å sørge for at vinneren er ivaretatt på best mulig måte. Vi gjør det vi kan for at vinneren skal være godt rustet til å håndtere den nye livssituasjonen, både økonomisk og juridisk, sier Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping.

Ny millionær i Rogaland

Premien på 72,4 millioner kroner er den 14. største utbetalingen til en alenevinner i Norsk Tippings historie.

Også en mann fra Rogaland fikk seks rette på Vikinglotto onsdag kveld. Han vinner dermed 2,2 millioner kroner.

Denne vinneren er enda ikke blitt ringt opp av Hamar, så her er det bare å krysse fingrene dersom du bor i disse trakter.

