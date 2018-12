Det opplyser kilder ved presidentens kontor til nyhetsbyråene AFP og DPA.

Édouard Philippe har informert medlemmer av den franske nasjonalforsamlingen om at «skatten nå er droppet» i 2019-budsjettet og at regjeringen er klar for dialog, sier en av presidentens medarbeidere.

Utsettelse

Avgjørelsen kommer kun timer etter at statsministeren forsvarte regjeringens politikk da han i nasjonalforsamlingen kun skisserte en seks måneders utsettelse.

Han hadde dog lovet at økningen kun ville bli iverksatt om det ble enighet om hvordan den kunne gjennomføres på rettferdig vis. En slik enighet skulle oppnås i dialog med ned folkevalgte, fagforeninger og vanlige borgere.

De siste ukene har franske demonstranter stått bak både fredelige protester og opptøyer. Fire mennesker har mistet livet, flere hundre er skadd, og i helgen ble rundt 400 pågrepet i Paris.

Folkelig støtte

En meningsmåling tirsdag viste at hele 71 prosent av befolkningen i landet støtter «de gule vestene» og deres kamp mot økte drivstoffavgifter.

To fagforeninger for lastebilsjåfører planlegger en sympatistreik som skal begynne søndag. Franske bønder varsler streiker neste uke – men har ikke sluttet seg til «de gule vestene».

Den tidligere finansmannen Macron ble møtt med mishagsytringer da han tirsdag besøkte en utbrent offentlig bygning i byen Puy-en-Velay. En ny meningsmåling viser at bare 23 prosent av befolkningen er fornøyd med den franske presidenten.

(©NTB)