Se video av hendelsen i vinduet øverst!

Gomez, som stort sett har spilt stopper denne sesongen, var plassert på høyrebacken fra start mot Burnley.

Midtveis i første omgang var han på løp langs høyreflanken.

Gomez ble sklitaklet like før han nådde dødlinjen, og skled helt ut til reklameskiltene.

– Et stort problem

Uten at taklingen så særlig dramatisk ut, ble Gomez sittende på gresset utenfor banen. Til slutt ble han båret av banen etter å ha indikert at han hadde smerter i sin venstre ankel.

– Det er et stort problem for Liverpool hvis han er ute lenge. Han har vært en av de fem beste midtstopperne i Premier League denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Den 21 år gamle forsvarsspilleren har imponert stort ved siden av Virgil van Dijk denne sesongen. Han har tidligere slitt enormt med skader.

I underkant av et halvt år etter at han kom til Liverpool fra Charlton som 18-åring i 2015, pådro han seg en alvorlig kneskade og var ute i lang tid. Like etter han var tilbake, pådro han seg en ny kneskade av det alvorlige slaget.

Skulle den hurtige forsvarsspilleren være ute lenge, ligger det an til mer spilletid for Dejan Lovren og Joel Matip. Sistnevnte spiller mot Burnley, mens Lovren ikke er i troppen.

Liverpool sliter

Gomez ble erstattet av Trent Alexander-Arnold i det 23. minutt. Til pause står det 0-0 på Turf Moor.

Klopp gjorde hele sju forandringer på laget som slo Everton i helgen.

– Det er absolutt helt normalt i denne perioden av sesongen. Jeg sa det på lagmøtet: Jeg har vært i denne jobben en stund nå, og om noen fortalte meg for 15 år siden at jeg kunne gjøre sju endringer på laget og fortsatt ha den startoppstillingen, ville jeg sagt at det ikke var mulig, var Klopps forklaring før kampen.