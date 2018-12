Norge - Romania 23-31 ​(12-18)

Norge er i kjempetrøbbel med tanke på EM-semifinale etter å ha blitt knust 23-31 av Romania i siste gruppespillkamp onsdag.

Etter at Tyskland vant mot Tsjekkia mente TV 2s håndballekspert Bent Svele at Norge måtte slå Romania for å ha et «ordentlig håp» om EM-semifinale. Nå går i stedet Norge inn i mellomspillet uten poeng.

– Norge ble spilt trill rundt av Romania, som var gode, men vi gjorde dem bedre enn vi trengte. Vi gjorde en forandring og gikk høyere på Cristina Neagu, men da viste rumenerne at det er flere som kan spille håndball der, sier Svele etter kampen.

– Det var forsvarsspill på nivå med Tyskland-kampen, fortsetter Svele.

Det er første gang Norge taper for Romania i mesterskap siden ​EM i 2000. Da var halve laget byttet ut etter OL i Sydney få måneder før.

Romania går inn i mellomspillet med fire poeng. Det samme gjør Nederland. Nå må Norge ha hjelp for å ta seg til semifinale.

Norge tapte åpningskampen for Tyskland, før gruppejumbo Tsjekkia ble feid av banen.

Forrykende start

Det startet heseblesende i Brest. Åtte mål før det var spilt fem minutter vitnet om det, men det startet jevnt. Etter at Kari Brattset utlignet til 8-8 takket rumenerne for følget.

Den norske benken tok timeout etter kvarteret på stillingen 8-11, men gjorde ikke at de norske jentene nærmet seg, for Romania fortsatte å øke ledelsen.

Rumenerne ledet på det meste med sju mål. Norge gikk til pause på stillingen 12-18 og hadde en stor oppgave foran seg før andreomgang.

– Vi må opp i forsvar. Vi lar dem komme for nær. Vi lar Cristina Neagu gå opp på åtte meter. Vi har sluppet inn 18 mål, så det er det vi må jobbe med. Så har vi tatt med usikkerheten opp i angrep. Vi har korte angrep, og det kan vi ikke ha. Vi må bearbeide og ha disiplin i angrepsspillet, men det er absolutt bak vi må kneppe til, sa Thorir Hergeirssons assistent, Mia Hermansson Högdahl, til TV3 i pausen.

Romania økte etter pause

Norge kom godt i gang i andreomgang og det tok over seks minutter før Romania scoret det første målet etter pause.

Romania kom imidlertid sterkt tilbake og økte ledelsen.

Med ti minutter igjen å spille lå Norge under 19-27. I en omgang der Norge skulle ta innpå, hadde i stedet Romania økt ledelsen.

De norske jentene så kapitulerte ut og med sju minutter igjen å spille virket poeng umulig, for Romania var oppe i en nimålsledelse. Det var også umulig, for Norge måtte se seg slått med åtte mål.