Stabæk tok første stikk i kampen om ny Eliteserie-kontrakt

STABÆK - AALESUND 1-0 (1-0):

Stabæk tok det første stikket i kampen om Eliteserie-kontrakt 2019, men onsdagens seier over Aalesund ble ikke større enn at opprykksdramaet for alvor lever foran søndagens returkamp i Ålesund.



Tobias Børkeeiets 1-0-scoring 27 minutter ut i førsteomgang ble til slutt det eneste målet på Nadderud.



Seieren var til slutt fortjent nok i seg selv, men Stabæk-trener Henning Berg kommer nok til å ergre seg over at Stabæk ikke fikk et større forsprang i opprykksduellen i løpet av førsteomgang på Nadderud.

Klasseforskjell før pause

I minusgradene på Nadderud var det hjemmelaget som var klart best fra start av.



Stabæk presset Aalesund høyt og gjestene kom aldri i gang med sitt eget spill.



Stabæk skapte riktignok ikke voldsomt mange store sjanser, men var likevel totalt sett best i det meste. De var best med ball, virket kvikkere i beina og i det hele tatt virket det som om lagene bar preg av å hva spilt i hver sin divisjon i hele år.



​Etter 27 minutter skulle Stabæk-dominansen betale seg, riktignok på litt tilfeldig vis.



Ballen endte til slutt opp hos Jeppe Moe, som dro seg fri på siden og fikk slått inn via en AaFK-spiller. Ballen endte opp hos Tobias Børkeeiet som i duell med Fredrik Carlsen fikk kranglet ballen i mål til 1-0.



​Aalesund slet fælt med å få tak i ballen og kom bare til en skikkelig avslutning i førsteomgang.



Lars Bohinens menn skal være svært glad for at det ikke sto 2-0 til pause: Seks minutter før pause fikk Stabæk en gratis overgangsmulighet, som endte med at Njie spilte fri Ohi. Fra kort hold banket han ballen på innsiden av stangen. Bare centimetere gjorde at den ikke gikk over streken og Aalesund slapp derfor unna med 0-1 til pause.

Aalesund hevet seg mange hakk

De fleste tilskuerne på Nadderud hadde nok forventet at Stabæk-dominansen skulle fortsette etter pause siden Aalesund søndag har sjans til å rette opp på resultatet i den avgjørende returkampen i Ålesund søndag.



Men i pausen hadde Aalesund og Lars Bohinen tydeligvis hatt seg en skikkelig alvorsprat.



Umiddelbart etter pause løftet AaFK seg flere hakk, og andreomgang ble en langt mer jevnspilt affære enn tilfellet var i førsteomgang.



​Etter 64 minutter yppet AaFK-storscorer Holmbert Fridjonsson seg da han kom seg fri i Stabæks felt. Bare en viktig klarering fra Vadim Demidov hindret en kjempesjanse for Aalesund.



Fem minutter senere var det Stabæks scorscorer som fikk sjansen. Franck Boli - som kom til Stabæk fra nettopp Aalesund - endte plutselig opp med ballen på 10-12 meter. Men Boli hadde dårlig tid på seg og skuddet gikk langt over.



Både Stabæk og Aalesund hadde noen småfarligheter mot slutten av kampen, men ingen av lagene tok voldsomt store sjanser.



Likevel kunne Stabæk fått 2-0 like før slutt. Målscorer Tobias Børkeeiet raget høyest på en corner og fikk headet mot mål. Headingen ble blokkert, og Børkeeiet yppet seg på returen, men Andreas Lie i Aalesund-målet fikk til slutt avverget.



Dermed endte det 1-0 til Stabæk.



Returoppgjøret mellom lagene spilles førstkommende søndag i Ålesund.



NB: Lars Bohinens sønn, Emil, ble sittende på benken som innbytter for Stabæk gjennom hele kampen.