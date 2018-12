Tyskland - Tsjekkia 30-28 (16-16)

Den siste gruppespillkampen mot Romania ble enda viktigere for Norge etter at Tyskland vant 30-28 mot Tsjekkia onsdag.

Norge er klare for mellomspillet, men med tap for Romania senere onsdag vil Norge gå inn i neste runde uten poeng. Da er de avhengige av hjelp for å gå til semifinale.

– Det sure åpningstapet for Tyskland drar vi med oss videre. Nå må vi vinne mot Romania om drømmen om semifinale skal leve ordentlig, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

Seier for både Tsjekkia og Norge onsdag ville betydd fire poeng for jentene til Thorir Hergeirsson inn i mellomspillet. Nå blir det i stedet maksimalt to poeng, det samme som Romania og Tyskland.

​Tyskland så imidlertid ut til å være i trøbbel, for i første omgang hadde tsjekkerne en femmålsledelse. Iveta Luzumová var i fyr og flamme, men hun måtte ut i store smerter i albuen etter en kollisjon med en medspiller.

– At Tsjekkia skulle slå Tyskland var et halmstrå vi hadde å henge oss i, og det så unektelig fint ut da Tsjekkia ledet med fem mål, sier Svele.

Tsjekkia var ikke like gode uten sin store stjerne og Tyskland berget 16-16 til pause. Luzumová hadde teipet og bandasjert til andreomgang, og selv om hun hamret inn flere mål, var hun ikke på det samme nivået.

– Tyskerne var helt ute av det da Luzumová ble skadet. Da var de rett og slett usikre, men kom inn i kampen etter skaden, sier Svele.

Tyskland dro fra og vant til slutt 30-28 i Brest. Resultatet betyr at EM er over for Tsjekkia og timålsscorer Luzumová.