Angrepsrekken skjøt Spurs tilbake på vinnersporet

Tottenham-Southampton 3-1

Tottenham kom seg kjapt tilbake på vinnersporet etter helgens nedtur i Nord-London-derbyet, og vant 3-1 mot Southampton onsdag.

Et managerløst gjestelag - før Ralph Hasenhüttl begynner i sin nye jobb torsdag - klarte aldri å svare på scoringene fra Spurs' giftige angepstrio, da både Harry Kane, Lucas Moura og Heung-min Son scoret mål på Wembley.

Charlie Austins trøstemål på overtid var alt gjestene fra sør klarte å sette i nettet, til tross for mange store sjanser, og dermed er Spurs på 3. plass i Premier League etter onsdagens runde.

– Det var viktig å vinne i dag etter kampen mot Arsenal. Jeg er lykkelig for å kunne hjelpe mine lagkamerater og laget mitt i en veldig vanskelig kamp. De hadde mange muligheter, men jeg mener vi spilte bra og fortjente seieren, sier Spurs' Lucas Moura etter kampslutt.

Kane fortsatte utrolig rekke mot Saints

De liljehvite tok ledelsen allerede før ni minutter var spilt. Et kjapt hjørnespark fra Kieran Trippier og Christian Eriksen gjorde at sistnevnte fikk legge inn fra venstre. Inne i feltet var Harry Kane raskere enn noen andre i oppfattelsen, og styrte 1-0 i nettet fra kloss hold.

Det var Spurs-toppscorerens niende ligamål for sesongen, hvilket gjør at han er nummer to på toppscorerlisten i Premier League, kun bak Arsenals Pierre-Emerick Aubayemang. Målet betød også at Kane hadde scoret fem av de siste sju av Tottenhams scoringer mot nettopp Southampton.

Lloris-redning holdt Spurs foran

Etter 25 minutter var det Hugo Lloris' tur til å imponere for Spurs. Pierre-Emile Højbjerg viste frem sin gode skuddfot fra distanse, men franskmannen hang i hjørnet og fikk slått ut via stolpen. På returen skjøt Stuart Armstrong utenfor for tomt mål, men reprisene viste uansett - heldigvis for Saints-angriperen - at han var i offside.

Også Alex McCarthy måtte i aksjon for å holde sitt lag inne i kampen, da han hindret Heung-min Sons langskudd etter drøye halvtimen. Southampton-keeperen hadde også stoppet en variant fra samme mann, også det via stolpen, tidlig i oppgjøret, og han reddet også et Eriksen-langskudd fem minutter før hvilen.

To kjappe punkterte kampen

I 2. omgangs åpningsminutter kunne McCarthy imidlertid lite gjøre da Spurs i praksis avgjorde kampen. Først fikk Lucas Moura to sjanser etter et hjørnespark seks minutter ut i omgang, og dunket 2-0 i nettet på forsøk nummer to.