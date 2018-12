Chelsea snublet - Wolves snudde kampen i løpet av fire magiske minutter

Se sammendrag i vinduet øverst.

Wolverhampton-Chelsea 2-1

Chelsea var avhengige av tre poeng borte mot Wolverhampton for å henge med de andre topplagene i Premier League onsdag, men snublet på Molineux.

Ruben Loftus-Cheek gav de blå ledelsen i 1. omgang med et skudd som gikk via hodet til Wolves-kaptein Conor Coady, men etter hvilen snudde vertene det hele på fem minutter.

Først satte Raùl Jimenez inn 1-1-scoringen, før Diego Jota fikk stå for åpent mål og avgjøre oppgjøret like etterpå. Dermed stanset Wolves' rekke med kamper uten seier på seks, mens Chelsea altså fikk et skudd for baugen.

– Det er veldig overraskende, men de har hatt en veldig tøff periode nå. Jeg tror det skal gå veldig fint med dem utover i sesongen, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller etter kampslutt.

Wolves-kapteinen uheldig da Chelsea tok ledelsen

​Chelsea startet best, selv uten sentrale spillere som Jorginho og David Luiz som ble hvilt, og 1-0-målet kom da Ruben Loftus-Cheek dro seg innover og løsnet skudd fra like utenfor 16-meteren. Avslutningen hadde retning mot mål, men det var vertenes Conor Coadys inngrepen som førte til at det ble scoring.

Den tidligere reservelagskapteinen til Liverpool - som i sin tid på Anfield ble spådd å gå i Steven Gerrards fotspor - forsøkte å avverge med hodet, men endte opp med å stange ballen utagbart i nettet bak Rui Patricio. Wolves-kapteinen skled ned på gresset i fortvilelse etter baklengsmålet.

Scoringen, som Loftus-Cheek ble kreditert, var også den eneste før pause på Molineux, selv om både langskuddsfoten til Alvaro Morata og et par farligheter fra Willian kunne sørget for flere scoringer for de blå.

Like etter hvilen var det nærmest utrolig at ikke Morata doblet ledelsen, da Loftus-Cheek slo inn fra venstre og de fleste trodde spanjolen skulle putte ballen i det tomme målet. I stedet skled Willy Boly inn i beina på ham, og fikk hindret baklengsmålet. Reprisene viste at forsvareren kanskje kunne pådratt seg straffespark i situasjonen, men dommer Jon Moss lot fløyten forbli ubrukt.

Wolves snudde kampen på drøyt fire minutter

Snaue kvarteret senere skulle Wolves snu kampen. Først gjorde Morgan Gibbs-White forarbeidet og foret Raúl Jimenez i bakrommet like før timen var spilt. Spissen tok med seg ballen perfekt, før han deretter overlistet Kepa med en knallhard variant.