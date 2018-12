Innbytterne kom fra benken og reddet redusert Liverpool

Se sammendrag i vinduet øverst!

Burnley-Liverpool 1-3

Liverpool valgte å gjøre store endringer til onsdagens kamp mot Burnley, men klarte etter en sterk snuoperasjon å vinne oppgjøret.

Kampen på Turf Moor endte nemlig med 3-1-seier for Jürgen Klopps mannskap, etter at de hadde havnet under 0-1 tidlig i 2. omgang.

Hele sju mann var byttet ut i startelleveren fra laget som slo Everton 1-0 på søndag, og da Jack Cork sendte vertene i føringen etter pause så det ut til at Liverpool skulle få svi.

Tre scoringer fra henholdsvis James Milner, innbytter Roberto Firmino og Xherdan Shaqiri - det siste etter målgivende fra en annen innbytter i Mohamed Salah - snudde imidlertid kampen.

– Han bruker hele stallen. Vi har sett en del managere i Premier League gjøre det, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller etter kampslutt.

I løpet av de neste to månedene skal Liverpool spille ti ligakamper som kan definere sesongen, i tillegg til en avgjørende Champions League-dyst mot Napoli neste uke og potensielt flere FA-cupkamper.

– Du får igjen for det senere. De skal inn i en tøff periode nå. De må i praksis vinne alle kampene, om de skal være med oppi der, sier ekspertkollega Erik Thorstvedt.

Mané ute - Salah og Firmino benket

​Den for anledningen nyskapte angrepstrioen med Xherdan Shaqiri, Daniel Sturrige og Divock Origi var blant det som fikk folk til å heve øyenbrynene før kamp. Både Mohamed Salah og Roberto Firmino satt på benken, mens Sadio Mané var ute med en kuttskade.

I første halvdel av 1. omgang var det imidlertid lite annet å heve øyenbrynene for, bortsett fra skaden på Joe Gomez som gjorde at Klopp måtte gjøre nye rokkeringer på laget. Forsvarsprofilen, som for anledningen spilte høyreback, ble erstattet av Trent Alexander-Arnold.

80 prosent ballinnehav før pause for Liverpool

Like før halvtimen var spilt av første omgang forsøkte Virgil van Dijk seg med en heading på corner, men forsøket ble for løst og skapte ingen problemer for Joe Hart i Burnley-buret. Den eneste nettkjenningen i omgangen stod vertene for, men Ashley Barnes' vakre «scoring» etter Robbie Bradys frispark fra venstre ble korrekt annullert for offside.

Et ballinnehav på nesten 80 prosent i Liverpools favør gjorde ikke utslag i verken sjanse- eller målprotokollen, og dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.