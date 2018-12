Frp presser Søreide til Stortinget

Fremskrittspartiet har erklært seg uenig i regjeringens tilslutning til FNs migrasjonsplattform. Partiet mener avtalen lar FNs ønsker om en mer liberal innvandringspolitikk vinner frem.

De siste ukene har Høyre og Fremskrittspartiet vært i åpen konflikt om avtalen.

Mens Frp mener avtalen har bindende formuleringer og at det vil «plusse på allerede generøse ordninger for innvandrere», hevder Høyre og Venstre at Norge ikke påtår seg nye forpliktelser.

«FNs migrasjonsplattform overstyrer ikke norsk lovgivning. (...) Innvandring (...) forblir et nasjonalt ansvar. Norges nåværende regelverk åpner for arbeidsinnvandring med kvalifikasjoner som vi har behov for, men ikke noe mer», står det på Høyres hjemmesider.

– I avtalen står det at partene skal samarbeide for flere og bedre veier til lovlig migrasjon, samt at det ligger sterke føringer på at det skal bli enklere å både få opphold og tilgang til rettigheter for migranter. Dette går helt på tvers av Frps innvandringspolitikk, sier Helgheim.

Avtalen skal ifølge FN lage «et rammeverk for håndtering av migrasjon» ved å samle «prinsipper, rettigheter og forpliktelser som følger av eksisterende folkerett, blant annet menneskerettighetene.», som Faktisk.no har oppsummert.

– Regjeringen har skapt usikkerhet

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharakhani, er glad for at Søreide kommer til Stortinget.

KAOS: Masud Gharahkhani mener regjeringen har skapt usikkerhet. Foto: Berg-rusten, Ole

– Nå har regjeringens interne virrvarr skapt en unødvendig usikkerhet hos flere på om det er Norge som skal bestemme over egen innvandringspolitikk, sier han.

– Det store problemet nå er at partiet som har ansvaret for innvandringspolitikken i regjering mener avtalen betyr at man mister kontrollen på norsk innvandringspolitikk, mens partiet som har statsministeren er uenige. Det er en uenighet Erna Solberg ikke kan skyve under teppet, hun må ta ledelse og rydde opp. Regjeringen må minimum bli enige om hva avtalen faktisk innebærer. Vi kan ikke ha en regjering som krangler med hverandre og skaper kaos, legger han til.