– Stakkars. Han er blitt en skikkelig hakkekylling. Jeg føler med ham, sier TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller.

Forrige gang Lukaku scoret på Old Trafford, var i 2-0-seieren over Swansea i Premier League 31. mars.

Siden har han spilt ufattelige 934 minutter – fordelt på 13 kamper – uten å finne veien til nettmaskene.

Det er bemerkelsesverdige tall for en spiss av Lukakus kaliber – spesielt tatt i betraktning at han har scoret seks ganger på bortebane siden fulltrefferen mot Swansea for de røde djevlene.

– Servicen er fryktelig dårlig

TV 2s fotballekspert tror problemet like gjerne kan ligge hos medspillerne, basert på en analyse av spilleren gjort forrige helg.

– Det virker som at han gjør ganske mye av det samme som han gjorde forrige sesong. Han og uttellingen er ikke så mye dårligere, men servicen er fryktelig dårlig. Han har ikke de spillerne som leverer potensielle assists hver kamp, mener Stamsø-Møller.

– Mata er den mest kreative, men også han har bommet på mange pasninger. Han har ikke formspillere rundt seg. Han har Martial, men han gjøre ganske mye selv, fortsetter han.

Sammenlignet med andre topplag i Premier League, er de røde djevlene langt bak i leksen når det kommer til spillere som leverer målgivende pasninger. Marcus Rashford og Paul Pogba har flest med tre hver. Det holder bare til en delt 19. plass på assist-listen.

– En kan kanskje si at problemet ligger mer hos de andre, mener TV 2s fotballekspert.

Blir latterliggjort

Borte mot Southampton i helgen var den kraftfulle belgieren tilbake på scoringslisten. Det var imidlertid ikke med fulltrefferen Lukaku vekket oppmerksomhet.

25-åringen var uheldig med et førstetouch. Han tråkket på ballen, falt og landet forkjært. Få minutter senere ble han byttet ut – tilsynelatende på grunn av skade.

I sosiale medier har folk godtet seg og regelrett latterliggjort stjernespissen.

– Men han har klønet en del før òg. Nå latterliggjøres han og scorer heller ikke så mye mål ... det er synd å se en så god spiller få så mye pepper. Jeg har sansen for ham, forsvarer Stamsø-Møller.

– Tror du at det kommer til å løsne?

– Det kan det jo gjøre, men det ser ikke så veldig lyst. Det er slik det har sett ut i et par kamper i det siste. En blir jo sjokkert av å se et lag med såpass mange bra navn få til så lite. Det bør jo løsne snart, men ingenting tilsier at det plutselig skal stemme, svarer han.

I kveld får Romelu Lukaku sin 14. mulighet til å ordne på den grusomme Old Trafford-statistikken når de røde djevlene tar imot Arsenal.