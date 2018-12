Elbilsalget i Norge er rekordhøyt – og kunne vært enda høyere. For i dette markedet er etterspørselen mye større enn tilbudet.

Det har mange bilprodusenter fått erfare, en av dem er Kia. Da de i høst åpnet for reservasjoner på sin nye e-Niro, strømmet kundene til. Etter at over 6.000 hadde skrevet seg på liste, bestemte Kia seg for å rett og slett stenge reservasjonsmuligheten. Dette fordi ventetiden for de siste vil bli uforholdsmessig lang.

Var du ikke tidlig ute her, blir det antydet at du må være forberedt på å vente i minst to år på en ny e-Niro. Det er lang tid i dagens bilmarked!

Nå er vi i Broom i Frankrike, i området rundt Nice og får det første møtet med e-Niro. Vår egen bilekspert Benny Christensen har tatt turen til Rivieraen, for å møte bilen mange tusen nordmenn nå er spente på.

Vi gjør som vi pleier, tar en telefon til vår mann for å finne ut hvordan dette går:

Andreinntrykket

Ring, ring...

– Hei, Knut! Passer bra at du ringer nå, vi har en liten pause før det bærer ut til mer kjøring.

– Så bra! Hvordan er førsteinntrykket av e-Niro?

– Andreinntrykket, faktisk! Jeg fikk nemlig prøvd den såvidt i Sverige forrige uke, da var jeg på en elbilutstilling i Gøteborg. Da ble jeg litt kjent med den. Nå har jeg funnet ut mer, på fine Riviera-veier her nede.

Svenskene har så smått begynte å våkne på elbilfronten de også. Her blir e-Niro avduket på en elbilutstilling i Gøteborg.

Rekkevidden ble mindre...

– Jeg kan jo starte med å forklare litt nærmere hva dette egentlig er. e-Niro er den elektriske versjonen av Kia Niro, som har vært i salg en stund. Vi snakker relativt kompakt crossover. Den har et bagasjerom på 451 liter, men sikkert mer interessant for de fleste: Den har en batteripakke på 64 kWh og en imponerende rekkevidde, særlig prisen tatt i betraktning.

– Men på rekkevidden har det skjedd ting denne uken?

– Ja, det er riktig. Det hele er ganske så spesielt. Kia kunngjorde først en offisiell rekkevidde på 485 kilometer. "Knallbra", tenkte nok mange av de interesserte. Men så måtte de ut med en melding de neppe gledet seg veldig til å spre til de som hadde forhåndsbestilt. Det ble nemlig blitt oppdaget en feil i selve gjennomføringen av testen, som ga feil rekkevidde. Den nye og riktige er inntil 30 kilometer lavere. Det betyr at det offisielle tallet nå er 455 kilometer.

Ikke det mest utagerende designet, e-Niro er en kompakt crossover.

Fungere som familiebil

– Tror du det vil ha noe å si for interessen?

– Neppe. Vi snakker fortsatt svært god rekkevidde. Og som alle som har kjørt litt elbil vet: Offisiell rekkevidde er noe man skal ta med en stor klype salt, ja kanskje litt pepper også. Det kommer an på temperatur, topografi og ikke minst den som sitter bak rattet. Med startpris på 377.000 kroner synes jeg fortsatt dette framstår som en god totalpakke, sier Benny.

– Men du, nå er det vel på tide at jeg forteller litt mer om selve bilen? Innvendig vil jeg si at den oppleves som rommelig. Plassen i baksetet er god og bagasjeplassen er altså på 451 liter. Denne kan fint fungere som en familiebil, om ikke plassbehovet er enormt. Det innvendige speiler på mange måter bilens ytre. Dette er folkelig og ujålete, nesten på grensen til litt billig. Men det er vel neppe noen som forventer seg luksusbil til denne prisen.

Slik ser interiøret i Kia e-Niro ut. Nøkternt og funksjonelt.

Ikke med 4x4

– e-Niro oppleves som rask på veien. Den gjør 0-100 km/t på kjappe 7,8 sekunder. Når vi gir full gass litt på regnvåt asfalt, spinner faktisk forhjulene. Apropos forhjulene – bilen kommer ikke med firehjulsdrift, selv om den ser litt ut som en SUV. Kjøreegenskapene vil jeg beskrive mer som trygge og forutsigbare, enn morsomme.

– Denne bilen er folkelig og fornuftig. Styringen er lett, men ikke veldig presis. Hjulopphenget tar opp ujevnheter på en god måte og jeg opplever bilen som komfortabel, fastslår Benny.

Tilhengerfeste – eller ikke?

– Hva med det mange potensielle elbilkjøpere lurer på, kommer den med hengerfeste?

– He he, regnet med du ville spørre om det! Joda, dette er nok viktig for endel nordmenn, for da behøver man ikke en fossil "tilhengerbil" ved siden av elbilen. Kia er i ferd med å teste ut dette nå. De vil hverken bekrefte eller avkrefte noe ennå, men sier at testene så langt ser lovende ut. Så kan vi jo tolke det som vi vil...

– Jeg kommer naturligvis tilbake med full test av denne når jeg er tilbake i Norge. Men allerede nå kan jeg fastslå at de som står på venteliste, og det er ganske mange, neppe blir skuffet. Det største problemet er nok ventetiden. Bestiller du nå, får du bil i 2021 – det er et stykke dit, avslutter Benny.

