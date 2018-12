Feiring til Jürgen Klopp har fått mye oppmerksomhet etter at han stormet banen etter seieren over Everton.

Tirsdag ble det klart at Liverpool manageren blir straffet med en bot på 8.000 pund og har fått en advarsel fra Det engelske fotballforbundet.

Nå går Steven Gerrard hardt ut mot kritikken som har kommet mot Klopp. Liverpool-legenden mener reaksjonen viser det emosjonelle ved sporten.

Et emosjonelt spill

Gerrard så selv oppgjøret mellom Liverpool og Everton, etter at han og Rangers slo Hearts søndag og dermed topper skotske ligaen.

– Hør, det er en emosjonell sport og et emosjonelt spill. Når du vinner et lokaloppgjør i det 96. minutt, er det naturlig at følelsene tar over kroppen din og dine beslutninger, sier Gerrard til avisen Evening Times.

– Jeg kan forstå det. Jeg elsker Jürgen Klopp for den han er. Han er ekte, han er autentisk, fortsetter den tidligere Liverpool kapteinen.

«Et problem for sporten»

Gerrard mener det er negativt for sporten at det slås for hardt ned på denne type feiring.

– Jeg synes det er et stort problem for sporten om vi tar feiring ut av den, mener han.

– Det er ikke grunnen til at vi elsker Jürgen Klopp, men er ikke Mourinho kjent for å sprinte nedover sidelinjen? Elsker ikke seerne dette?, spør Gerrard.

Han er ikke enig i kritikken som har kommet mot Klopp etter banestormingen.

– Jeg synes faktisk ikke at vi kan kritisere folk for å være emosjonelle. Selvsagt må du respektere andre ledere og trenere, men å feire en stor seier eller et stort mål, det vil jeg skal bli værende, sier Gerrard.