Opposisjonen retter sterk kritikk mot regjeringen

Et mistillitsforslag mot regjeringen ble fikk 80 stemmer, mens 87 stemte mot.

Derimot ble det flertall for å gi regjeringen sterk kritikk. 87 stemte for et såkalt daddel-vedtak, mens 80 stemte mot.

– Dette er den tøffeste kritikken som er rettet mot Erna Solberg siden hun ble statsminister. Den kom fra et KrF-forslag som flertallet sluttet seg til, og den kritikken går ut på at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med terrorsikringen i landet, sier leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Ikke ydmyk

Partilederen mener det ikke var en spesielt ydmyk regjering som svarte for seg under onsdagens debatt i Stortinget. Han mener derfor det er viktig at dette er en sak opposisjonen fortsetter å følge med på.

– Jeg forventer at regjeringen nå holder seg til fakta, og holder det de lover, sier Støre.

Dette er andre gangen Solberg-regjeringen får sterk kritikk rettet mot seg i saken om objektsikring. Det er ikke statsministeren fornøyd med.

– Dette er selvsagt noe vi ikke ønsker. Men stortinget må se på hva årsaken er. Var disse premissene for optimistiske og var tidsrammene for optimistiske med tanke på hvor stort dette arbeidet er, sier Solberg til TV 2.

Tar kritikk

Nå mener statsministeren det viktigste er å se fremover, og at regjeringen nå gjennomfører den objektsikringen som skal til.

– Mitt viktigste budskap er at terrorsikringen er så mye mer enn hvordan vi sikrer objekter. Det handler om min og din sikkerhet, som dreier seg om at det ikke kommer biler på steder og i gater hvor det er mye folk, sier Solberg.

– Det er de myke målene som er hovedmålene fremover. Denne regjeringen har brukt 7 milliarder på beredskap, så det er ikke slik at vi ikke har prioritert objektsikring. Men vi er ikke i havn, og det tar vi kritikk på, sier statsministeren til TV 2.

– Hva tenker du om at Jonas Gahr Støre bruker ord som slett regjeringsledelse om din lederstil i denne saken?

– Støre bruker mange uttrykk for tiden om andre, jeg trenger ikke kommentere alle, sier hun.

Solberg svarte

Under onsdagens debatt tok statsminister Erna Solberg (H) ordet. Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av regjeringens arbeid med terrorsikring:

– Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.