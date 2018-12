TV 2 fikk opplyst tirsdag ettermiddag at Trine Skei Grande og Abid Raja skulle møtes for å skvære opp etter at Grande baksnakket sin partikollega mens flere andre politikere hørte på.

Møtet skulle etter planen gjennomføres i all fortrolighet hjemme hos Trine Skei Grande klokken 20. Tirsdag kveld ble det imidlertid klart at møtet er avlyst.

Da TV 2 traff Venstrelederen onsdag ville hun ikke svare på detaljer rundt møtet.

– I min verden så er det sånn at når noen er sykemeldt og man skal snakke sammen, så er ikke det noe man proklamerer i offentligheten, sier hun.

Partilederen er unnvikende og vil ikke bekrefte hvorvidt Abid Raja har akseptert unnskyldningen hennes.

– Vi hadde et møte sammen etter at jeg sa de dumme tingene, hvor jeg sa unnskyld. Det var et krevende møte, men jeg oppfattet at det endte bra, sier Skei Grande.

– Så har Abid Raja akseptert unnskyldningen din?

– Han var til stede i det møtet hvor vi oppsummerte hvordan vi skulle jobbe videre for å jobbe oss sammen igjen, sier partilederen.

Skei Grande bekrefter at hun og Abid Raja har kommunisert siden hendelsen, men vil ikke svare på hvorvidt han har akseptert unnskyldningen.

– Jeg har ikke behov for å legge ut om ting av denne typen ting i offentligheten, sier hun.

Skammer seg

I påhør av toppolitikere fra andre partier beskyldte Grande Raja for å undergrave hele budsjettprosessen og eget parti. Hendelsen skal ha skjedd da budsjettpartnerne over telefon ba om hennes avklaring etter at Raja hevdet Venstre ikke aksepterte Frps reversering av kutt i overføringene til HRS.

Trine Skei Grande innrømmer at det gikk en kule varmt under forhandlingene.

– Jeg jobber tett med mange mennesker og så gikk det en kule varmt i en veldig vanskelig sak. Det må være mulighet for å gjøre feil, så lenge man ber om unnskyldning og det gjorde jeg ganske fort, sier Skei Grande.

Hun innrømmer at hun skammer seg over uttalelsen.

– Når man sier noe dumt, så skammer man seg. Det tror jeg alle mennesker gjør, sier Skei Grande.

Partilederen mener likevel at hun har vært flink til å rose Abid Raja sitt politiske arbeid ved flere tilfeller.

– Jeg har blant annet fremsnakket ham i den fantastiske jobben han gjorde i statsbudsjettet. Jeg har også fremsnakket ham i forbindelse med pakken han forhandlet frem på Human Rights Service, som virkelig er med på å løfte det antirasistiske arbeidet i Norge. Der gjorde han en skikkelig god jobb, sier partilederen.