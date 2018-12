Får 120 mennesker til å glede seg til jul

– Kjøkkensjefen vår er fra Fiji, og jobber på kjøkkenet i flerbrukshallen til vanlig. Da han hørte om arrangementet vårt strålte han. I stedet for å sitte alene på juleaften kan han bruke dagen til å gjøre noe fint for andre slik at hans dag blir bedre også. Han og resten av kjøkkengjengen vil servere pinnekjøtt med alt som hører til, smiler Espevik.

Når middagen er fordøyd er det tid for gaver. Julenissen kommer selvsagt på besøk med julegaver til alle familiemedlemmer.

I begynnelsen av november fikk familiene en julekalender. Ved hjelp av den kan de telle seg ned til juleaften.

– Inviter en ekstra til bords

Ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger jubler over arrangementet.

– Jeg synes det er helt fantastisk at privatpersoner tar et sånt initiativ. Arrangementet har også blitt veldig godt mottat, og det viser at det helt klart er et behov for alternative tilbud i julen, sier Sagen Helgebø.

Julen er en privat høytid, sier ordføren, ved at feiringen som regel begrenses til nær familie. Derfor kommer ordføreren med en oppfordring til alle som skal feire:

– Følg med på venner, naboer og andre kjente og inviter en ekstra til bords å juleaften, ber hun.

DONASJON: Stangeland Maskin ga 100 000 kroner til «Aktiv Jul» i stedet for gi de ansatte julegaver. Alle penger som er samlet inn går uavkortet til arrangementet. Foto: Privat

Mer enn bare juleaften

Tanken om at flere skal glede seg til jul, stopper ikke med juleaften for kjæresteparet.

– Vi har fått så mye bidrag at vi faktisk har muligheten til å gi hver familie en gavepakke med mat som de kan nyte i romjulen, sier Espevik.

Kjæresteparet er rørt av gavmildheten og hvor mange som har ønsket å hjelpe til med noe under arrangementet. Likevel er det fortsatt en ting de ønsker seg.

– Vi ønsker oss fortsatt bidrag i form av opplevelser vi kunne lagt ved gavepakken. Å gå på teater eller kino med hele familien er ikke hverdags for alle familier. Vi har fått noen teaterbilletter fra Rogaland teater, men det hadde vært så fantastisk å kunne gi alle familiene en lignende opplevelse, sier hun.

Selv om Turid Espevik og Didrik Hovind har viet to timer hver dag siden august med å få arrangementet beina, har de rukket å begynne å glede seg.

– Jeg gleder meg så utrolig mye til å kunne gi alle ungene en klem. Jeg håper de får et minne for livet, sier Espevik.