Andersen sa «nei» til Russland: – Vi har måttet dra russiske myndigheter etter håret

– Ja, vi har faktisk sett på de kriteriene som ligger til grunn for at Russland kom tilbake i WADA-regi, og vi har uttrykt at vi er skeptiske og kritiske til de kriteriene de la til grunn for at Russland skulle få komme tilbake. Det ligger i vår rapport at vi er (kritiske, journ. anm.).

– Var du overrasket over at WADA gikk tilbake på kravene sine?

– Jeg vet ikke om jeg var overrasket, men jeg var i alle fall kritisk til det. Det var uklokt sett i lys av det som har skjedd i etterkant.

– Vi er imponert over det arbeidet de har gjort i friidretten

– Er det mulig å sette en dato eller et tidspunkt for når Russland tidligst kan komme tilbake igjen til friidretten?

– Vi har sagt at vi som gruppe kan møte umiddelbart så fort vi har nye opplysninger som har kommet på bordet. Hvorvidt det skjer 2. januar, 2. februar eller 2. juni, det vet jeg ikke. Det må vi bare se på når det kommer.

– Du kjenner fagfeltet bedre enn de fleste og du kjenner mange av folkene. Opplever du en vilje i Russland til å endre seg og en erkjennelse av at det vi gjorde var feil, eller opplever du en tankegang i Russland om at «vi gjør det må gjøre for å komme tilbake og vi vil helst ikke se på det vi har gjort før»?

– Innen friidrett har vi inntrykk av, og jeg må ta det forbeholdet, at de gjør mye og har gjort mye de siste tre årene. De har skiftet lederskap, de har sparket trenere som var involvert i dette... Så vi har inntrykk av at de har gjort mye for å rette opp i det systemet og at viljen er til stede. Men vi kan ikke være sikre, naturligvis, og vi vet ikke hvor langt de er villige til å gå.

– Er dere imponert over arbeidet som har blitt gjort i Russland, eller går det for sakte?

– Vi er imponert over det arbeidet de har gjort i friidretten. Men vi er ikke like imponerte fra russiske myndigheters side. De har holdt tilbake og ikke villet gå langt nok i innrømmelser av at det var noe som var galt. Der har det vært å «dra dem etter håret» for å få svar på de rapportene som har foreligget.

– Har ikke følt noen trussel på liv og helse

– Er det mulig å si noe om hvor sannsynlig det er at vi får se Russland som en fullverdig del av friidretten igjen i 2019?

– Neste år er jo ikke så langt unna. Det er cirka en måned til 2019. Men jeg håper det. Jeg håper at de skal kunne komme tilbake. Det er vårt mål, selvsagt, å få de tilbake i full vigør i internasjonal friidrett. Men når det skjer, det er helt opp til russerne selv. Jeg kan faktisk ikke svare på det. Det kan skje noen dager over nyttår, og det kan ta måneder og kanskje verre enn det.

– Flere utøvere og andre har tidligere sagt at de har blitt truet på livet i denne saken. Har du opplevd trusler på ditt liv?

– Nei, det har jeg ikke. Vi har følt at det har vært et press fra mange kanter, men noen trussel på liv og helse har jeg ikke følt.

– Så du har ikke følt deg utrygg i arbeidet med denne saken?

– Nei, ikke utrygg.

– Hvor sterk har presset vært? Hvordan har arbeidsklimaet vært med russerne?

– Vi har hatt et godt samarbeid med våre russiske partnere innen friidretten. De har vært samarbeidsvillige og arbeider, tilsynelatende, i riktig retning.