Før kveldens siste kamp i gruppespillet i EM er Norge videre til hovedrunden. Men det er først etter kampen mot Romania vi vet med hvor godt utgangspunkt.

Det kan ende med krise.

Eller et opplegg som lukter gull.

Norge kan fortsatt vinne gruppen. Da må Thorir Hergeirssons lag slå Romania, og Tsjekkia må slå Tyskland.

I det scenarioet tar håndballjentene fire poeng med seg inn i hovedrunden.

Det kan også ende med to poeng. Det skjer med seier over Romania, samtidig som Tyskland slår Tsjekkia. Vinner Norge med tre mål eller mer, blir det gruppeseier også i dette scenarioet.

Dersom Tyskland spiller uavgjort mot Tsjekkia, blir Norge gruppevinner med seier over Romania. Da tar vi bare med oss to poeng.

Skulle imidlertid håndballjentene tape for Romania, kan de ende opp med å ta meg seg null poeng inn i hovedrunden. Da blir det veldig vanskelig å nå en semifinale.

– Glemmer å puste

Det finnes naturligvis flere utfall, og tabellen kan bli vridd på mange ganger i løpet av kvelden. Det vet Hergeirsson godt.

Selv vil islendingen aller helst bare tenke på håndball.

– Hvis jeg tenker for mye på det, så glemmer jeg å puste. Og det er viktig å kunne puste for å kunne leve. For å kunne leve i det, så må du leve, og da tenker jeg at det er bedre å tenke på å puste og leve. Alt det andre blir så mye om og hvis, sier Hergeirsson – med en god porsjon humor.

​Før han retter opp:

– Vi har noen regnestykker, ja. Men det viktigste er å vinne kampen. Det er nummer én. Og det er tøft nok.

Kan spille på resultat

Håndballjentene har en fordel i og med at Tyskland og Tsjekkia møtes tidligere på kvelden.

– Vi litt mer når de har spilt. Så får vi som sitter på sidelinja ha oversikten ellers. For spillerne handler det om ett forvar og ett angrep om gangen, understreker Hergeirsson.

– Også føler jeg også at Romania er en så god motstander at vi er ikke i en posisjon der vi skal begynne å regne på alle eventualiteter, følger han opp.

Alle friske og raske

Starten på EM gikk ikke så bra, og det har vært skader og omrokkeringer fram til nå. Før kveldens kamp er alle 16 i troppen friske og raske.​

– Tatt i betraktning alt som har skjedd, har vi bra fokus, god stemning og bra stigning i spillet, mener landslagssjefen.

– Vi skal jobbe enda mer med å få Sulland bedre på skudd. Men vi har også Waade og høyrehendte alternativ i den posisjonen, tilføyer han.

– Og pulsen og pusten din er grei?

– Foreløpig går det bra, svarer landslagssjefen.