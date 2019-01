– Jeg har aldri hatt et godt forhold til Munch, forteller Matoma, og minnes første gang han så maleriet «Skrik».

– Jeg ble livredd. Jeg var jo bare et barn, legger 27-åringen til.

TV 2 møter ham på Munch-museet på Tøyen i Oslo. Den verdenskjente musikeren er ved å avslutte et prosjekt i regi av Innovasjon Norge. De har invitert fire norske artister og band til å tolke et Munch-maleri hver, og lage musikk.

Håper på et Munch-boost

At turister kommer til Norge for å oppleve vakker natur, er en kjensgjerning. Nå vil Innovasjon Norge sette norsk kultur på kartet i større grad, og det med Munch som spydspiss.

– Målet er å booste interessen for Norge som en kulturdestinasjon. Derfor har vi invitert både up-and-coming artister og mer etablerte norske artister til å lage musikk ut ifra Munch-malerier, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Trekker paralleller til nåtiden

Matoma fikk med seg artisten Ruben og sammen gjorde de et dypdykk i maleriet «Pubertet», laget av Edvard Munch i 1895.

Nå er de på Munch-museet og ser bildet i virkeligheten for aller første gang.

– Wow, utbryter Matoma idet han ser bildet.

– Det var litt mer majestetisk enn på en PDF, altså.

Matoma og Ruben har latt seg inspirere av Munchs kjente maleri «Pubertet». Foto: TV 2

Men de kjenner bildet godt etter en kunstnerisk prosess, der Matoma har laget musikken og Ruben skrevet teksten. Låten de har laget ut ifra Munch-maleriet har fått nanvet «Saviour».

– Mange tolker skyggen som angsten hennes, sier Ruben Markussen.

De to artistene er opptatt av jentas øyne og ansiktets sårbarhet. Matoma trekker paralleller til ungdom i dagens samfunn, den indre redselen og jaget etter å skjule alle problemer.

– Den frykten man har bak lukkede dører, men så skal man ha et bilde utad som ikke nødvendigvis er realiteten da, sier Matoma.

Fikk tårer

Da Ruben kom opp med ordet "Saviour", ble de virkelig gira.

– Vi ser lyset i tunnelen for henne, sier Matoma og forteller at han fikk tårer i øynene første gang han hørte Rubens tekst.

Budskapet deres er at alle trenger en saviour, eller en frelser om du vil. De forklarer at den kan være inne i deg selv, eller komme utenfra. Det viktigste er at du i tøffe tider har troen på at alt blir bedre. At du kommer deg gjennom det. At du aldri er alene.

– Når Ruben sa ordet «Saviour» første gang, fikk jeg tårer i øynene, sier Matoma. Foto: Trine Hvamb

Fra angst til kjærlighet

For Matoma har prosessen med å tolke og lage musikk av maleriet, ført ham fra Munch-angst til et inderlig kjærlighetsforhold.

– Jeg er helt klart knytta til det bildet ja, sier han og ser på den nakne jenta på senga.

– Så om et halvt år kommer dette bildet til å være stjålet. Det kommer til å henge på veggen min, hjemme i stua over peisen, spøker han.

Ruben ser stressa på ham og utbryter:

– Du må ikke si sånn her inne i museet!