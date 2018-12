Det finnes mye bra norsk svineribbe til jul.

Men at smakspanelet kunne gjette så feil av frossen og fersk ribbe, det overrasket dem.

I denne testen har TV 2 Hjelper deg plukket ut to ferske, to ferdig krydra og to fryste ribber i ulike prisklasser.​

I juryen sitter landbruks- og matminister Bård Hoksrud, kjøkkensjef Eirik Lillebø og matskribent Marit Røttingsnes Westlie (Fru Timian).

Hårreisende dårlig av Rema 1000

Den frosne tynnribba fra Rema 1000 får på ingen måte juryens smaksløker til å rope halleluja.

– Dette synes jeg er skikkelig trasig, sier Fru Timian etter at panelet fant masse svinestubb på kjøttet.

Det ble også kommentert at ribben luktet rart og at kjøttet var harskt.

– Her tror jeg at jeg måtte ha døyva det med mye saus og godt tilbehør, legger Hoksrud til.

Panelet er enstemmig enig om at dette er den dårligste ribba i testen.

TAPER: Frossen tynnribbe fra Rema 1000 (Nordfjord) Foto: TV 2 hjelper deg

Rema 1000 skriver til TV 2 Hjelper deg: Denne ribba holder ikke den standaren vi krever, og vi vil derfor gå nøye gjennom hva som har skjedd her.

Middelmådig «premiumribbe»

Nesten like skuffende er den ferske ribba fra Prima Jæren, som skal være svin av markedets høyeste kvalitet.

– Smaken var ganske god, men det manglet noe, sier Hoksrud.

Her er det ingenting som verken provoserer eller utpeker seg.

– Jeg synes det framstår som ei flat ribbe. Platt og kjedelig, mener Lillebø.

Den ferske forhåndskrydrete tynnribba fra First Price fikk til sammenligning terningkast 4.

VINNER: Fersk krydret tynnribbe fra Meny. Foto: TV 2 hjelper deg

Sterke femmere til Meny og Coop

Men endelig var julaften i boks for smakspanelet:

– Svoren var helt perfekt synes jeg. Ordentlig god smak og det knaser skikkelig godt, sier Hoksrud.

Med saftig kjøtt og sprø svor er det den ferdigkrydrete ribba fra Meny som seiler opp som den beste i testen. Tett etterfulgt av Coop fersk naturell tynnribbe, som også fikk høy score med en sterk femmer.

– Dette var fryktelig godt. Denne ribben vil noe, sier Lillebø.

Gilde frossenribbe i toppen

Med knasende sprø svor overrasker frossenribba fra Gilde juryen. For ribba var så god at panelet tippet den var fersk.

– Dette var en veldig god ribbe. Den luker godt og har mye egensmak. Bra fordeling og godt med fett, sier Westlie.

– Denne ribben hadde laget starten på en god juleferie hjemme hos meg, fortsetter Lillebø.

Slik lykkes du

Testen viser at frossen ribbe kan bli like bra, om man bare følger tilbredningstipsene:

– Når man har fryst ribbe er det veldig viktig å tine den i god tid. Den skal helst stå på kjøl over natten, så den får tint seg ordentlig og langsomt. Slik får du det beste resultatet, forklarer kokk Artur Lozinski ved restaurant Olympen.