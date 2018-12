Politiet: - Mer alvorlig enn først antatt

Saken der en utelivsprofil er siktet for narkotikasmulging er langt mer alvorlig enn først antatt.

Det var VG som først omtalte saken.

– Beslaget består av større mengder kokain og amfetamin i tillegg til 50 kilo hasj. Dermed er siktelsen utvidet til å gjelde en meget betydelig mengde narkotika, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Camilla Ek Sørensen, til TV 2.

Strafferammen for lovbruddet er på 3 til 15 år.

Saken er nå overført til Avsnitt for annen alvorlig og organisert kriminalitet.

50 kilo hasj

Mandag den 8. oktober sto tollere klare da flyet landet på Kjeller uten landingstillatelse.

Foto: TOLLETATEN

Inne i flyet skal politiet ha funnet 50 kilo hasj og et stort antall piller. Tre menn fra Tyskland og Litauen var om bord. To av mennene er i midten av 40-årene, mens den siste er i 20-årene.

Fem personer har blitt varetektsfengslet i saken, og tre personer har blitt løslatt fra varetekt.

To av de siktede med tysk statsborgerskap ble i dag varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

En mann i 40-årene har erkjent straffskyld, men de to tyske pilotene nekter for å ha noe kjennskap til at det var narkotika om bord i flyet. Utelivsprofilen nekter for å ha noe med saken å gjøre. Han ble løslatt fra varetekt i november.

– Han oppretteholder at han ikke har noen befatning med dette, og erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat, Patrick Neumann til TV 2.