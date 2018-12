Southampton bekrefter at Ralph Hasenhüttl (51) er klubbens nye manager.

Hasenhüttl har tidligere vært trener i RB Leipzig. Han forlot den tyske klubben i mai 2018. Han ledet RB Leipzig til 2. plass i klubbens aller første sesong i Bundesliga. Det skjedde i 2016/17-sesongen.

Østerrikeren har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til sommeren 2021. Hasenhüttl tar over som manager på torsdag.

– Vi har vært klar over Ralph siden han jobbet i FC Ingolstadt. Der viste han de kvalitetene vi mener vi trenger i denne klubben. Han har siden utviklet egenskapene sine i Bundesliga med en progressiv og ambisiøs klubb som RB Leipzig.

– Med en gang vi møttes ble det klart at Ralphs entusiasme for fotball var smittende og at han hadde sulten som skal til for en utfordrende jobb i Premier League, sier styreformann Ralph Krueger.

Hasenhüttl tar over etter Mark Hughes, som fikk sparken ettter 2-2-kampen mot Manchester United forrige helg.

Southampton ligger på 18. plass med ni poeng etter 14 serierunder. Klubben har kun vunnet én Premier League-kamp denne sesongen.

I kveld spiller Southampton borte mot Tottenham.