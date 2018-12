– Virker som kunsten er å være mest mulig såpestykke

Onsdag var det debatt om objektsikringssaken, hvor opposisjonen har fremmet mistillitsforslag mot regjeringen, i Stortinget.

I debatten tok statsminister Erna Solberg (H) ordet. Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av regjeringens arbeid med terrorsikring:

– Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.

Hun innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen, som slår fast at det vil ta tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og forsvaret har en permanent grunnsikring.

– Dette tar vi på alvor, sa Solberg. Hun sa videre at man i dag vet at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn da objektsikringsforskriften ble vedtatt i 2010.

– Såpestykke

På talerstolen sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes at justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) har gjort det til en kunst å svare som et såpestykke.

Wara ble utfordret av både kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) og av Fylkesnes til å beklage feilinformasjon og manglende oppfølging av objektsikring som Riksrevisjonen skarpt har kritisert og omtalt som «svært alvorlig».

KRITISK: SVs Torgeir Knag Fylkesnes var ikke fornøyd med justisministerens svar om objektsikring. Foto: Roald, Berit

Wara svarte med å vise til arbeidet med nytt beredskapssenter for politiet på Taralrud utenfor Oslo og andre grep og løft regjeringen har tatt. Totalt har regjeringen brukt 7 milliarder på sikkerhet, sa justis- og beredskapsministeren.

– Jeg registrerer at jeg nok en gang ikke får svar. Det virker som kunsten for denne statsråden er å være mest mulig såpestykke, bemerket Fylkesnes.

Fylkesnes fikk like etterpå påpakning fra stortingspresident Morten Wold (Frp) for uparlamentarisk ordbruk.

– SV krever at statsministeren beklager at arbeidet med terrorsikring ikke er i mål, at man ikke har prioritert dette arbeidet og at feilinformasjon er gitt. Dersom statsministeren ikke gjør det, kan hun ikke ha Stortingets tillit, sa Fylkesnes i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag.

Fylkesnes fortalte at det har vært «mørk og trist å lese hvor lite regjeringen har prioritert arbeidet med terrorsikring».